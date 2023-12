Fracaso sistémico de la educación

Echar la culpa a la pandemia para justificar las calabazas de Canarias en el último informe Pisa no cierra, en modo alguno, la preocupación por el fracaso sistémico de la gestión educativa en las Islas. No todo puede ser atribuido a la devolución de los alumnos a las familias, que, acuciadas por sus obligaciones, se las vieron y se las desearon para atender un deficiente e improvisado modelo on line. Una situación que sacó a relucir la brecha tecnológica, con hogares donde la conexión con internet no existía o donde los portátiles eran un lujo. Bien, pero todo esto viene de atrás: de gobiernos que no se toman en serio en el Archipiélago la educación y prefieren gastar en carreteras en vez de crear las condiciones para elevar de una vez por todas el nivel en matemáticas o en lectura. Parece que han tirado la toalla. ¿Hay alguien en este terruño preocupado por las interioridades académicas de los colegios e institutos? ¿Damos lo máximo para conocer realmente cuál es la tasa de abandono en barrios de la periferia? ¿Estamos en condiciones para el rescate educativo de alumnos que renegaron de las aulas por un trabajo en negro o por sostener una de las esquinas de su calle? Señores, Pisa toca desde hace tiempo en la puerta para advertirnos que descarrilamos. Es obvio que sin una inyección presupuestaria extraordinaria y sostenida poco se lograría. Pero no es lo único. Hay que motivar a los docentes, devolverles la auctoritas e influencia ética que un día perdieron frente a los propios alumnos y en ocasiones ante los mismos padres. Es verdad que la enseñanza, ni tampoco sus profesores, están ahí para asumir y corregir las pendientes y curvas de los cambios sociales. No va en su sueldo y queda a expensas de la sensibilidad de cada uno inmiscuirse o no. Un compromiso, por otra parte, que chocaría con la conflictividad que fluye entre pequeños y adolescentes, precoces o no. En Canarias existen barrios donde los baremos de Pisa no van sólo con la mayor o menor eficiencia del modelo, sino más bien con la cronificación de desajustes necesitados de unos servicios de bienestar social cualificados.