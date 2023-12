Breverías 133

Estoy leyendo que no sólo se ha recrudecido la intensidad de los tornados del golfo de Méjico, sino que son cada vez más frecuentes. Los estados americanos más afectados suelen ser los del sur, Alabama, Georgia y Florida aunque recientemente la devastación ha llegado hasta el estado de Kentucky. Al observar las desoladoras imágenes de destrucción, salta a la vista que las edificaciones más livianas de tipo cobertizo han desaparecido del mapa. Las de madera están en ruinas, con los escombros desparramados en derredor. Y alguna más o menos en pie, generalmente de mampostería. Y yo no puedo evitar pensar en el cuento infantil de los tres cerditos. Como recordarán cada uno de los tres hermanos cerditos se construyó su casita, para guarecerse del lobo feroz. El primero hizo su casa de paja y el segundo de madera, lo que no impidió que el malvado lobo las destruyera soplando intensamente. Los dos cerditos huyeron hasta la casa del tercer hermano, de sólido ladrillo, con la que no pudieron los pulmones del frustrado lobo. Y uno se pregunta: ¿por qué los desgraciados afectados por un lobo en forma de huracán que se empeña en tumbarles sus casas en cada temporada de tornados no han imitado todavía al cerdito listo, construyendo sus hogares por ejemplo de hormigón ?

Que les saldrá más caro que las de madera y escayola está claro. Pero dada la frecuencia de la amenaza pronto las amortizarán, y como en el cuento sus hogares saldrán prácticamente incólumes y sus vidas quedarán a salvo de los embates de los cada vez más recurrentes tornados. * A raíz de uno de mis últimos artículos, «Falsos Amigos», ya saben en el que se cuestionaban las traducciones acomodaticias del inglés, por ejemplo «library» por librería, cuando la versión correcta es biblioteca, me han llamado varios amigos. De los verdaderos , claro. Es lógico es que cada uno tenga «falsos palabros» también en el ámbito de su actividad profesional específica. Pues bien, en el de la gastronomía, Mario Hernández Bueno, premio nacional de gastronomía, escritor y periodista con columna propia en Canarias 7, me advierte de un «amigo muy falso» por experiencia propia. Apúntense la palabra inglesa «scallops» que no tiene nada que ver con la escalope, sino que designa las deliciosas vieiras. Otro amigo, Maximiano Trapero, catedrático de filología española, premio Canarias y autor de más de 40 libros de su especialidad, me recuerda un falso amigo que no he citado pero que por la mucha guerra que viene dando recientemente merecía ser incluido. Se trata del inglés «gender», cuya traducción facilona podría ser la de género. Pues no, porque en inglés género representa la identidad sexual de una persona, por lo que sexo sería una opción más adecuada, ya que en español género se reserva normalmente a una diferenciación de tipo gramatical. Desgraciadamente, la traducción descarrilada de «gender» se ha adoptado por ejemplo en la expresión, a todas luces incorrecta de «violencia de género» cuando lo correcto habría sido violencia de sexo. Reseñado queda.