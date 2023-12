Salirse de la fiesta

No creo que las experiencias bélicas de alto voltaje que se sustancian sean la vaselina sentimental que aminore el consumismo desaforado en las fiestas navideñas, sobre todo durante ese intercambio de regalos donde no parece existir límite. Esa devastación permanente que ocurre en Ucrania, los niños masacrados en Gaza o los migrantes echados al mar como fardos son, entre otras, referencias dramáticas con las que no se nos atraganta el langostino ni la compra para el adolescente insaciable de la última pantallita china.

Cualquier llamada a la austeridad, reflexión o comedimiento es tomada, de inmediato, como una sarta de principios pronunciados por un amargado, incapaz de saber vivir o aprovechar la oportunidad para disfrutar de las pocas o muchas riquezas que se le cruzan en el camino. Hasta el que escribe este artículo podría ser objeto de suculentos anatemas por su osadía al enjuiciar los desequilibrados valores del comprador, el merecimiento o no del regalo por parte de la persona homenajeada, y por atacar con alevosía y nocturnidad la recuperación del comercio local. Vano espejísmo: nada o casi nada altera el deseo brutal de introducirse en las fauces del consumismo ardiente, aunque ello acarree consecuencias nefastas para la economía familiar, más que afectada debido a los pufos que cuajan por el entusiasmo irrefrenable de la sorpresita que trae cola.

¿Y si te sales del carril? Días atrás me encontré con un excompañero de colegio, un sujeto que se quedó anclado en el tiempo, no sé si por el hábito de fumar hierba o por unas lecturas estrafalarias con las que trató de resolver la búsqueda de un horizonte oriental. Tiene un puesto de cerámica en un mercadillo alternativo, y vive en una casa de campo donde su pareja trabaja un huerto. Al observar que iba cargado de paquetes llamativos, me miró con un gesto compasivo, expresando así lo equivocado que estaba. Con una paz tremenda, tanto que parecía una especie de letanía armónica frente al bullicio navideño de alrededor, me contó que él y su familia decidieron desde hace bastantes años no participar en la fiesta tal como la practicamos sin aliento el resto de los mortales. Lo suyo, me contó, iba de retiro, mirar las montañas, muchas risas, cuentos, historias, comida tradicional ajena a las grandes superficies y regalos artesanales a los más pequeños. No supe que decirle, nos despedimos con un abrazo y el deseo de un mundo mejor para 2024.

El encuentro me tocó la libido del pensamiento. No me atreví a divulgar la conversación y la mantuve en secreto hasta el día de hoy. Más bien por una cuestión estúpida: nadie cree que esto se pueda parar y poco importan las zonas de oscuridad que crecen en el planeta. Por lo tanto, decidí callarme y ponerme a rumiar, a darle vueltas y más vueltas a lo planteado por el viejo conocido, al que tras la conversación mantenida lo empecé a ver con más respeto. Estaba suficientemente claro que aquel diálogo no iba a dar paso a una conversión pura y dura. Ya era demasiado tarde para salirse de la fiesta, sustituir las pautas amamantadas y hacer proselitismo frente a tanto renuente frente a otra forma de abordar el ciclo navideño. Me tomarían por un misántropo, también por un afectado con una crisis emocional producto de las ausencias que flotan como espíritus entre tantas viandas y alcohol.

Tampoco me resisto a obviar el siguiente episodio: otro encuentro con un tipo normal, formato clásico, de inseparable blazer, del grupo A de la administración, coche híbrido de lujo... Un triunfador. Pues va y me dice que este año no se va a una gran capital tipo Nueva York, sino a una pequeña isla con cabañas austeras y un mar purificador. Se ha salido de la fiesta a su manera. Probablemente no le interesen los dramas que hay por ahí, pero quiere colgarse una medalla y llenar de fotos su red social.