No bastará lo que oculta el olvido

Pese a que una mirada escéptica no muestra preferencias sobre cuestiones cruciales como la que en esta hora es sin duda el proyecto de ley de amnistía, por su forma de entender la realidad podría intercambiarse por otra, sin pestañear. Ese mismo escepticismo podría colaborar en desentrañar aquello que con esa proposición de ley se quiere dar por verdadero lo que es sin duda una falacia.

Y habida cuenta de que se trata de un tema que atañe al Derecho, y para decirlo con mayor precisión, en este caso consiste en suspender el Derecho, rodear el Derecho y envolver los delitos y crímenes cometidos en aquel desatino a calzón quitado que fue el prusés, (producido, potenciado y elevado a pensamiento Disney), y, una vez aislado, situarlo en una extrajudicial y extra-temporal residencia inalcanzable a las súplicas y peticiones de justicia de sus víctimas. Que son el resto de los españoles.

Sin perjuicio de que esa tropa delincuencial pueda en adelante, por efecto de esa misma ley de amnistía, permitirse libremente proseguir en-sanchando los butrones de las paredes del ente constitucional hasta convertirlo en ruina histórica. Por cierto, unas ruinas por otra parte muy apreciadas por la tradición romántica europea y que cuya ley de amnistía permite dar continuidad a la historia, uno de los motivos por el cual los viajeros europeos se sentían atraídos, al albergar de España un imaginario de bandoleros al sol en las sierras y en las tabernas, casi sin ley. Un precedente de los parques temáticos de que tanto éxito gozan hoy, por el disfrute y asombro de usos y costumbres estrafalarios. En el que este guiño jurídico de bandera viene redondo al «spain is different».

En esta sociedad negada a una mínima disciplina, goza de gran prestigio la creencia de que las acciones pueden realizarse al más puro desgaire y sin que por ello se deriven las correspondientes reacciones como constata la Ley física. Siquiera calibran por la pura simetría de las formas aceptar la reacción del otro lado de esa pretendida liberalidad. A ese fascinante pensamiento ilusorio se ha sumado y entregado enteramente la adolescencia tardía de la clase política coaligada. Poco dada al método y mucho a la fabulación ideológica que la historia empíricamente ha certificado como fracaso. Como si no les hubiera sido suficientes los años de bachillerato para satisfacerse de esa fabulación que quisieran continuarla muchos más.

Cuando lleguen las reacciones sobrevenidas serán inflexibles y nos alcanzarán como jinetes en la tormenta. Reconocerlo no es tanto una cuestión ideológica sino cognitiva, y por supuesto de gusto intelectual. Parece que la razón ha perdido la batalla cultural de las disquisiciones en favor del pensamiento ilusorio por el cual los jóvenes y no tan jóvenes crean sus reinos o repúblicas de ficción con justicia de ficción, o sea, lawfare.

Desde el puzle tectónico gubernamental, se dan por amortizadas las consecuencias apelando al consabido hecho de que el pueblo no tiene memoria, que es una forma de llamarlo cateto. Es probable que en esta burbuja el pensamiento ilusorio narcotice el esfuerzo por comprender la importancia del debate más allá del mero bucle de scroll. Por mucho desprecio arrojado contra la razón no impide que el dinosaurio siga ahí y se desperece y despierte, como ya se observa.

Si pasamos a examen la tesis que inspira el proyecto de ley de la amnistía por el filo de la navaja de Guillermo de Ockham, el viejo sabio filósofo medieval, nos sugiere no es precisamente la tesis más simple y pelada y que mejor explica el fondo verdadero de lo que se debate. Que esa tesis no es la más simple, sino un constructo redactado a marchas forzadas por los gabinetes jurídicos y de imagen y las razones aludidas a la convivencia y aquellas otras que han podido imaginar, en ese mamotreto, de ningún modo pueden explicar tan exacta y profundamente como la tesis según la cual dicho el proyecto de amnistía se debe exclusivamente a las exigencias de Puigdemont (prófugo de la justicia) de intercambiar votos por investidura. O sea, un trueque entre particulares en el que ambos, Sánchez y Puigdemont, salen favorecidos con la degradación, como telón de fondo, del estado de Derecho como telón de fondo. Y por esa cualidad del principio de economía se sigue que los razonamientos de quienes se esfuerzan en defenderla, intencionadamente o no, son también falsos.

Si son falacias, como acabo de argüir por la aplicación del método de la navaja de Guillermo de Ockham, no cabe otra vía que la afirmar que el proyecto de ley de amnistía se funda en la falsedad. Y probada la falsedad, las razones que puedan alegar para su defensa son de toda falsedad, como hemos dicho. Y en consecuencia las acciones que se deriven de esa proposición de ley, por constituir un fraude, producirán indefectiblemente consecuencias tan indeseables como absurdas.