Con la cultura puede pasar cualquier cosa

Los mastines de Vox llevaban tiempo oliendo los efluvios de Periferias, un festival alternativo de Huesca, hasta que llegaron a la conclusión de que había que cerrar aquel engendro del demonio controlado por unos progres hijos de Satanás. No debería ser tan fácil ni violento, pero con la cultura siempre puede pasar cualquier cosa. En las Islas Canarias, la jauría de la ultraderecha mima el olfato con azufre y escribe con esmero una lista para reventar lo que vaya en contra de su caprichoso orden, más bien lo que le moleste. Como adelanto: no soportan a un artista que tenga una beca pública. Frente a una amenaza que hiede a censura y a búsqueda de degenerados, vagos y maleantes, todo lo que sucede alrededor es algo mínimo, pasable y de tolerancia hasta para los divertículos. Cualquier cosa puede ocurrir con la cultura, aunque no debería ser así. Sin ir más lejos, hace unos meses la Cámara canaria aprobó por unanimidad la rimbombante y pionera Ley del Sistema Público de Cultura de Canarias, encargada de blindar por los tiempos de los tiempos, o al menos así se decía, la inversión presupuestaria. Bien, pues la segunda era de Fernando Clavijo en Presidencia no solamente ha tirado la norma al cubo de las cáscaras de papas, sino que junto a sus socios populares le ha metido un recorte del 21% a los asuntos culturales. La verdad es que resulta inaceptable la frivolidad que transpira la decisión de fumarse una ley, sobre todo cuando en aquellos albores entusiastas se arremolinaron los ahora negacionistas junto al exconsejero Juan Márquez para el retrato histórico y a la vez efímero. Las acciones explosivas de Vox contra la creación cultural esparcen la inquietud, y demuestran además que el retroceso debe tomarse muy en serio. Pero todo va a peor si la cultura pierde cada vez más espacio, aparte de asignación presupuestaria, entre las políticas públicas. Se entra en un territorio resbaladizo al resquebrajarse uno de los pilares para el progreso de valores que son necesarios, quizás de forma urgentísima. Ese semiapagón cultural es hacerle el juego al desmoche rudo de Vox.