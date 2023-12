Más árboles, por favor

Las fundaciones Acuorum, Sergio Alonso y Foresta acaban de poner en marcha en el colegio Las Dunas de San Bartolomé de Tirajana un proyecto piloto medioambiental que a la larga persigue crear zonas verdes que permitan dar sombra y mejorar la calidad de vida de los alumnos y alumnas de los centros escolares isleños. De momento, la iniciativa ‘Árboles’ arranca a través de un convenio suscrito con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Las citadas entidades sin ánimo de lucro se comprometen a plantar los árboles y la institución municipal a su mantenimiento. Además, se pretende impartir talleres para concienciar a los chicos y chicas sobre la importancia de árboles y plantas en la lucha contra el cambio climático. Llama la atención de que hayan sido estas fundaciones surgidas del ámbito privado, de las corrientes de solidaridad entre particulares, las que hayan realizado una evaluación, aunque sea pequeña, del estado medioambietal de los trece centros de la localidad. Hasta un festival de música, el Granca Live Fest, acaba de plantar 800 árboles en Guía. Nadie hasta ahora desde el Gobierno de Canarias, cabildos o ayuntamientos ha proporcionado hasta ahora un solo dato sobre si los centros de la región, las islas o los municipios tienen sombras o no; número de horas de sol al año y temperaturas mínimas, medias o máximas en los patios; existencia de carpas para dar cobijo artificial,… Nada. Si se diera el caso de que cuentan con esa información lo cierto es que no la han usado. Ese esbozo de estudio surgido desde la responsabilidad social y el compromiso de la empresas que integran las fundaciones Acuorum, Sergio Alonso y Foresta, revela que casi la mitad (42%) de esos trece colegios no tiene zonas verdes y que casi todos (83%) cuentan con algún árbol, pero en mal estado o inadecuado para facilitar sombra, palmeras. Tres de ellos ni siquiera disponen de suelo para plantar y en el centro escolar donde ha comenzado la experiencia hubo que extraer tierra llena de escombros para sustituirla por tierra vegetal para facilitar que las plantas salgan adelante.