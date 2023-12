Vivimos en un país de derechos y libertades, pero esos avances y derechos no siempre llegan a todos, y es que seguimos manteniendo ciudadanos de primera, de segunda y quizás de tercera… personas a las que simplemente se les niega el ejercicio de sus derechos, muy a menudo personas migrantes, pobres. Si a estos condicionantes sumamos la condición de menor, la vulneración se torna aún más flagrante.

Para aquellos niños y niñas migrantes no acompañados que arriban a nuestras costas, el Estado, a través de las Comunidades Autónomas, al menos en papel, garantiza su especial protección, incluyendo la acogida, educación, salud y bienestar, así como a la promoción de su inclusión. Así queda recogido en la ley de 1996 de Protección Jurídica del Menor.

En general y dependiendo del territorio, esto se cumple con más o menos dificultades. La situación cambia en momentos de emergencia: se priorizan los grandes titulares que avalan la gestión al propio cumplimiento del derecho. En los últimos días, Canarias vive una situación de emergencia. Nuestras islas acogen a 4.461 niños y niñas migrantes no acompañados. La capacidad del sistema se ha puesto a prueba abriendo centros de forma ininterrumpida para dar cobertura a estos menores, pero no solo debemos de preocuparnos de ofrecerles un techo y un plato de comida, también de todo el acompañamiento que necesitan estos chicos migrantes.

Desde luego, no estamos hablando de menores cualquiera. Son personas migrantes pobres, no turistas perdidos, sino menores que abandonaron su casa en busca de un futuro mejor en una travesía que a todas luces no fue rápida ni estuvo exenta de peligro. Menores con esperanzas, sueños, familias y ganas de salir adelante, y sobre todo, con la determinación y el arrojo suficiente para superar miedos y obstáculos para pedir ayuda ante un sistema que, en ocasiones, les da la espalda.

Los fenómenos migratorios no son simples, a las causas del sueño migratorio (educación, trabajo, libertad o simplemente un futuro), se suman los medios o vías de acceso y los problemas propios de cada país de acogida. Cuando al fenómeno migratorio se le añade el carácter de infancia, la situación se torna mucho más compleja, y, por tanto, también su abordaje y gestión.

España registra una de las tasas de envejecimiento mayores del mundo, de 133,461, esto es que por cada 133 mayores de 64 años se contabilizan 100 menores de 16 años. Se trata de un problema sistémico que afecta a nuestra sociedad, a nuestra economía y futuro. Quizás alguien debería decir que necesitamos personas jóvenes que vengan a trabajar y que tengan hijos: ¡necesitamos migrantes! Pero el discurso en torno a la migración es otro.

Tenemos una oportunidad en estos niños y niñas que llegan a nuestras costas en busca de un futuro mejor. Ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos. Tenemos una oportunidad y el deber de integrarles y construir un futuro juntos, una sociedad más diversa y rica, aprovechando su talento y facilitando la protección que necesitan.

Tenemos una oportunidad de futuro, pero tenemos miedo al otro, y lo peor no es que no aprovechemos esta oportunidad, es que de no hacerlo, estaremos condenándolos a ellos, y a nosotros mismos, a una sociedad más segregada, con más focos de exclusión y más racismo, el nuestro y el suyo. Esto es, con una mayor conflictividad social y mayor marginación.

Tenemos una oportunidad, pero también tenemos una responsabilidad como pueblo, para con nosotros y para con ellos.