La hora que tú desees

La verdad, no lo había visto. Lo recupero en youtube. Me refiero a la presentación del nuevo libro –el segundo– firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque escrito por una periodista que trabaja para ese Gobierno. Y la periodista está ahí presente; las cámaras de televisión –el acto está cubierto por la televisión pública– la enfocan, sonriendo, en varias ocasiones. Recuerdo las risas alrededor del negro de Ana Rosa Quintana; también recuerdo los libros escritos por Manuel Fraga, Santiago Carrillo o incluso un breve pero tan inteligente como agradable librito escrito por Leopoldo Calvo Sotelo, sin duda el presidente más culto con el que ha contado el país. Lo escribían ellos. Fraga Iribarne en concreto, catedrático de Teoría del Estado, se volcó en unos treinta volúmenes, la mayoría perfectamente prescindibles, alguno que otro, de carácter memorialístico, todavía interesante. Este de ahora dispone de una amanuense a sueldo que va emborronando tonterías narcisistas con la prosa de un adolescente de quince años. Pero no hay ningún adolescente en la sala. En cambio el recinto está petado de ministros, secretarios de Estado, jefes de gabinete y asesores de prensa. En realidad las dos terceras partes del Consejo de Ministros está ahí sentado y entusiasta, a media mañana de un día laborable, porque, por supuesto, no tienen nada mejor que hacer que babosear su admiración por un estadista que hasta tiene tiempo de encargarse un libro.

Llevan el acto una periodista y, sin duda para compensar, un presentador histriónico de programas de cotilleos y concursos de famosetes que gestiona su homosexualidad como si fuera una virtud pública casi revolucionaria, como si ser homosexual constituyera un valor moral y hasta intelectual en sí mismo. Se trata de hacerle mucho, pero mucho, la pelota al presidente, que enfundado en un traje color lila –es un tipo con pésimo gusto, uno de esos hombres altos y zanquilargos que creen que todo les queda bien– capaz de dejarte ciego varios minutos. El presidente se ríe mucho de los supuestos atrevimientos del saltimbanqui que le pregunta una y otra vez intrascendencias. Por supuesto, con chiste de mariquita socialmente inclusivo. «Ningún hombre me ha durado tanto», dice el presentador, y un montón de risas codificadamente heterosexuales –incluyendo la del presidente– sacramentan el comentario. Todo fue así, por supuesto, porque cuando la periodista preguntó algo con cierto interés –un par de veces nada más– Sánchez no respondió. Era su día, el día de presentación de otro libro que no ha escrito pero que lleva su nombre en la portada, era una especie de festín de no cumpleaños, con Jorge Javier Vázquez haciendo de Sombrero o Sombrerera Loca. La presentación de un libro es a medias un acto comercial y a medias una expresión de ansiosa egolatría. Como las ganancias que consiga Sánchez con su libro se entregarán a alguna noble causa solidaria, queda la delectación en el amor a sí mismo del señor presidente, que cada vez lleva más lejos su exhibicionismo versallesco. Una persona con cierto sentido de la realidad, con una vanidad embarnecida con los años y la experiencia, discreta y tranquila, con más respeto hacia los demás y menos sed de protagonismo delirante no cae en el espectáculo grotesco del otro día: los focos, las felicitaciones, el coro de las risitas unánimes, los medios y responsables del Estado al servicio del excelentísimo señor que emite breves pero estruendosas carcajadas para dejar muy claro lo contento que está. Y yo me lo creo. Creo que Pedro Sánchez está realmente contento consigo mismo, inamovible, explícito, invencible, indiferente ante sus propias mentiras, conspiraciones y trapisondas, fuegos que hace desaparecer con un chasquido de los dedos o por un cambio de opinión transmitido a través de un periodista de cámara. Sí, no lo oculto, me quedé de piedra al ver y escuchar toda esta triunfal miseria, convencido de que estamos ante un hondo y sórdido problema. Solo falta que se dirija a algún ministro para pedirle la hora y el ministro le responda: – La que tú desees, presidente.