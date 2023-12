Los libros de 2023

Por supuesto que hay libros mejores que otros, al igual que escritores, músicos, deportistas y profesionales. Esto no significa que las listas de los mejores libros que se publican en los medios al llegar el final de año coincidan realmente con los más representativos. Para ello nos haría falta una sabiduría que sólo la otorga el cedazo del tiempo. A menudo prima la actualidad, y la crítica literaria –al igual que la prensa– persigue los grandes temas del momento. Luego sus propuestas se olvidan o no, dependiendo de muchos otros factores. A pesar de ello, hay costumbres a las que uno desea mantenerse fiel y una de ellas es recomendar, desde estas páginas, los libros que más me han gustado entre los que he leído este año, se hayan editado o no en 2023.

El primero de ellos es de poesía y lo firma el jerezano José Mateos: se titula La hora del lobo (Ed. Pre-Textos) y, desde sus versos, se enfrenta cara a cara con la muerte, mirándola a los ojos. Se trata de un libro sombrío y esperanzado a la vez, que exuda humanidad. Por su parte, José Carlos Llop ha publicado dos libros marca de la casa: Vladivostok (Ed. Fórcola), donde reúne sus Terceras del ABC y demuestra hasta qué punto la gran columna constituye un auténtico género literario; y Gomila 70’s (Camper), un hermoso homenaje a un tiempo y a una geografía singular de la ciudad de Palma. Quizás el descubrimiento del año en España ha sido el noruego Erik Varden: uno de los ensayistas más finos y cultos del continente. Su reciente Castidad (Ed. Encuentro) se lee como una fascinante genealogía cultural de este concepto grecolatino que sigue ofreciendo un horizonte de sentido y que ha trascendido con mucho los reduccionismos sexuales en los que se le encasilla a día de hoy. Castidad nos ofrece además una de las lecturas más atractivas que conozco del Tristán e Isolda, de Richard Wagner. El historiador Roberto Villa lleva tiempo reescribiendo la historia española de la primera mitad del siglo XX, aportando información inédita y rastreando archivos muy poco frecuentados por la historiografía habitual. Su última entrega, 1923. El golpe de Estado que cambió la historia de España (Ed. Espasa), se lee con el interés de los mejores ensayos literarios y con el asombro de unos datos y de unos hechos que aún están por difundir en su integridad. Los paralelismos entre esa época y la nuestra no dejan de ser inquietantes a la vez que ilustrativos. Ya Jorge Santayana observó con agudeza que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Jon Fosse ha sido otra de las revelaciones del año, gracias a la concesión del Nobel por la academia sueca. Noruego, al igual que Varden, sus novelas resultan tan inquietantes como poéticas en su aparente sencillez. Trilogía y la monumental Septología, ambas publicadas por De Conatus, son las obras de un autor mayor capaz de plantear interrogantes que nos sondean con su estilete y nos exigen respuestas. Trilogía me parece un buen punto de partida para descubrirlo. No deja a nadie indiferente: o gusta o irrita. Por último, otra novela: El amor el mar (Galaxia Gutenberg) de Pascal Quignard. Reciente Premio Formentor, Quignard es uno de los grandes escritores europeos de hoy y un seguro Premio Nobel en el futuro. Por otra parte, y aunque no la he leído, la publicación de la Correspondencia de Petrarca en Acantilado es uno de los acontecimientos literarios del año.