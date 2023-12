El misterio de Mesa y López

Al enterarme de la noticia, lo primero que pensé fue en una broma, más propia del día de los Santos Inocentes. Incluso, me dirigí al cercano calendario para comprobar si el destino, tan suyo él, y en forma de sueño profundo, me había jugado una mala pasada. Sin embargo, cualquier cosa que hiciera, e hice muchas, me devolvía al presente y a una noticia surrealista tanto como insólita. Luego me dije que sería un magnífico motivo para un libro, quizás una novela humorística de las que se estilaban en la España de principios y mediados del siglo XX, tal vez un relato corto de Azcona o, por qué no, una pieza teatral de mi admirado Jardiel Poncela. Pero, al final, y con su permiso, sólo será una columna en busca de un lector inteligentemente cariñoso.

Por si no lo saben, la noticia contaba que una mujer se exponía al duro reproche de la junta de propietarios de la finca en que mora por los exagerados ruidos ocasionados durante una faena coital que debía ser de aúpa, casi una proeza sobrenatural, según refieren las fuentes consultadas. Lo cierto es que la perdición de la pareja señalada, conforme a la normativa en vigor, ha sido no encontrar el necesario consentimiento de la comunidad vecinal. Así, de una velada para el goce compartido, pasó a ser la mañana de autos, que es como se dice en el argot judicial. Últimamente, y ante el revuelo producido por los continuos alardes amorosos de que hacía gala, que parecían no desfallecer ni de día ni de noche, la mujer «rogaba le facilitaran los horarios» adecuados para «echar un polvo en condiciones». Decir que siento pena por esta pareja de atletas sexuales, de los que ignoro hasta sus respectivos nombres, dignos de figurar con toda justicia en el panel de las glorias del Libro Guinness, es sólo manifestar una mínima parte del misterio que se cierne sobre este caso. Las sonrisas siempre acompañarán a la lectura del suceso, pero me temo que, una vez se profundice en el núcleo de la cuestión, deberíamos meditar muy seriamente sobre los efectos inesperados de las relaciones consentidas si, con la debida antelación, no nos hemos provisto de un acta notarial con la que defendernos de las posibles acciones en nuestra contra por parte de la censura vecinal. Ahora es el doble consentimiento, quiero decir el propio de ayuntarse y el posterior de la junta de propietarios, pero qué vendrá mañana. Desgraciadamente para ellos, nuestros protagonistas se dejaron gobernar por un impulso freudiano, esa locura instantánea que sacude al humano espécimen en el momento justo de la cópula, creyendo dar con ello un regalo de amor, mas luego se trocó en prueba de cargo que los llevará, si el sentido común no media, a penar sus días entre jueces y abogados. En fin, el misterio de Mesa y López es un aviso de que vendrán experiencias incluso peores, quizás apocalípticas, en las que la práctica del sexo se realice en presencia de las autoridades competentes.