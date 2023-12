Lo bueno de un poema es que puede hacer que lo importante sea importante. Por eso escribimos poemas sobre cosas de niñas. Por eso usamos esos poemas para explicar cosas que pensamos ahora de adultas y nos parecen menos fuertes. Por eso encontramos un golpetazo en un texto que nos devuelve a cuando nos rascábamos los pelos compulsivamente porque no importaba tenerlos sucios y eso nos hacía entender la suciedad de otra manera. Las casas (recipientes de la suciedad) de otra manera. A las amigas (oledoras de la suciedad) de otra manera. A las madres (benevolentes con la suciedad) de otra manera.

Lo bueno de los poemas sobre cosas de niñas es que nos permiten entender quiénes somos de verdad. No digo que seamos durante toda la vida solo lo que fuimos de niñas y lo demás pegado como un cacho de cinta adhesiva después de apoyarte en la mesa del de al lado, fos. Me refiero a que tenemos un silencio metido.

El silencio no está relacionado con la vergüenza. No viene de que consideremos que lo que podríamos decir es malo, tampoco de que no nos interese en absoluto. Hay razones para callarse que no nacen del contenido del blablabla. Nacen de lo que imaginamos que le importa a quien va a recibirlo, pues recibir un blablabla no es sencillo y existen tantos temas sobre los que podemos hablar que vamos dejando los menos importantes en el saco de “lo que solo sirve para que lo piense”, “recuerdos que me erizan los pelos solo a mí”, “seré rara y por eso me interesa tanto esto que no sabría cómo sacarme por la boca porque mira esos ojos atendiendo siempre solo las cuestiones serias y a quién voy a botarle encima el agua de la imagen de mi muñeca preferida siendo la más machona y gracias a ella me di cuenta de quién soy ahora de adulta”. Lo bueno de un poema es que en un poema no se aburre a nadie.

Un poema está cruzado por guirnaldas. Los poemas se decoran con bolitas de colores, se aderezan con las especias que llenan la cocina del mayor pestazo y se ponen a brillar para que lo dicho (un latido fuerte que rebosa los dientes, que puede hacer que se nos vuelvan a caer y ahora ya no tenemos recambio) pueda ser tolerado y no aburra. E importe. Es decir, lo bueno de un poema es que puede hacer que lo importante para una sea importante también para los demás.

Porque lo embellecemos.

Supongo que por eso, cuando queremos hablar sobre las cosas de niñas (cuando ya no podemos más y de verdad que solo así puedo explicar esto y voy a ver cómo lo hago), solemos empezar escribiendo poemas, parques de atracciones en los que de fondo resuena esa idea que queremos compartir con el mundo pero que asumimos que el mundo no quiere escuchar. Los blablabla que no se silencian son aquellos que están cruzados por los privilegios sobre los que se sustenta “la verdad”: lo meditado, serio, adulto, masculino, virtuoso, difícil, despojado de juego, despojado de candidez.

Sabemos una verdad muy fuerte que nos callamos porque aprendemos que no es importante. Las escribimos en poemas porque creemos que en los poemas importa el lenguaje, no tanto el contenido. Gracias a los poemas, construimos un lenguaje en el que ese contenido sí cabe y acabamos volviéndonos capaces de anunciar la importancia de lo que supuestamente no es importante.

Los poemas sobre las cosas de niñas (lo cursi, lo inocente, lo doloroso, lo corporal, lo femenino, lo disidente, lo incorrecto, lo mal dicho, lo lúdico, lo marginal) nos ayudan a vernos como somos. Vernos como somos nos ayuda a ser como somos. Esos mensajes de infancia tienen tanta fuerza que se nos salen imparables y nos obligan a construir una belleza imparable en la que todas somos imparables porque si derribamos un centro (el de lo solemne) nos encontramos con que el resto también podría, también.

Los poemas vuelven importante lo importante, es decir: dignifican esos puntos de la existencia humana que no parecen mencionables, que encierran verdades incómodas que son vetitas que nos piden arrastra el dedo por aquí y nos llevan a ser más libres y capaces. El lenguaje de las niñas cada vez llena más espacios. Los inventa. Cuando digo niñas, digo chicas que no encajan en la normatividad adulta (“la verdad”) y protestan escarbando en lo que esta shhhh. No es solo que tengamos derecho a indagar en todo lo que hemos vivido. Es que también lo hacemos para fastidiar. Es que tenemos necesidad de hacerlo porque no nos dejan. Es que no nos conformamos y menos mal: lo bueno de escribir un poema es que nosotras, se supone, no deberíamos hacerlo.