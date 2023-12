La monarquía no cabe en una encuesta

Imaginemos por un momento que el Rey, afectado por la baja audiencia televisiva de su discurso navideño, llama a Sánchez a Palacio y le pide alguna recomendación para hacer frente al bache de popularidad. El presidente le promete un informe al respecto con una serie de conclusiones aportadas por su equipo de confianza. En otro contexto, en la ficción The Crown, Isabel II, alarmada por una supuesta crisis de la monarquía británica, recibe al primer ministro Blair para solicitarle consejo. A sugerencia del premier laborista, indaga en los gastos de la Corona y llama a su vera a los funcionarios cuyo trabajo podría parecer superfluo y susceptible de un recorte. De esta manera se entera de que hay empleados, que, desde tiempos ancestrales, se dedican a menesteres como el alimento y limpieza del plumaje de los inmaculados cisnes. Un trabajo, por tanto, que contribuye a sostener el ecosistema natural, pero también a mantener en el tiempo la vigencia de un viejo oficio que, en caso de no ser valorado, desaparecería al ser absorbido por un programa informático para la manutención y decoro de la delicada especie animal. ¿Qué le aportaría Sánchez a la atribulada restauración monárquica para liberarla de su aparente desgaste? Seguramente hacer hincapié en lo que suele ofrecer casi siempre la tradicional institución, una experta emanación de seguridad capaz de resistir los embates, incluidos los de Juan Carlos I, que siendo un buen laja no llega a la frivolidad con la que se tomaba España su antepasado Alfonso XIII. No sé si algún día este país estaría preparado para un The Crown, con un Felipe VI carcomido por la silueta de las dudas y con una Letizia dando todo de sí. La monarquía no cabe en un encuesta. De hecho, Elizabeth fue testigo de la admiración caprichosa que profesa el pueblo al soberano: no le hizo caso a nada de lo que le aconsejó Blair y para su sorpresa, aun con el golpe reputacional que le infligió la muerte de Diana, abrió los ventanales y vio a la masa morir. Entretanto, el primer ministro, su oponente en popularidad, caía en picado y era desalojado.