Disidencias en el mar Rojo

Ya en los primeros informes de inteligencia sobre las consecuencias de la guerra de Gaza se mencionaban los riesgos que podría provocar en el tráfico comercial del mar Rojo. Ya está ocurriendo, por supuesto. Las principales compañías de transporte de mercancías (británicas, chinas, francesa, danesas, alemanas) han suspendido temporalmente la navegación por la ruta del mar Rojo, optando en su mayoría, selectivamente, por la circunvalación de África: más tiempo, más retraso, más caro el servicio. Por el mar Rojo se transporta petróleo y minerales, obviamente, pero también microchips, procedentes de Taiwán, Corea del Sur y China, que acaparan cerca del 90% del mercado mundial. Anteayer se informaba que Michelin España los retrasos en la recepción del caucho natural para fabricar ruedas están comenzando a ser problemáticos. Antes de un mes pueden convertirse en graves en esta y otras actividades industriales. Quienes están desestabilizando la zona con ataques a buques mercantes son las milicias hutíes de Yemen. Disponen de lanchas rápidas y modernas con comunicación satelital, de minas navales, de drones y de misiles, incluso misiles balísticos, golosinas asesinas que les proporciona generosamente el gobierno de Irán. En las últimas semanas se han multiplicado. No es una operación de piratería. Es una ambiciosa y planificada operación militar que, como cualquier operación militar, cuenta con unos objetivos políticos. Jesús Manuel Pérez Triana lo ha aclarado suficientemente. Los iraníes pretenden a) aumentar la presión sobre Estados Unidos en todo el Oriente Medio, b) obligar al tráfico marítimo de los países occidentales a prescindir del canal de Suez y retrasar y encarecer las mercancías, c) originar, por lo tanto, un malestar económico entre las grandes empresas europeas y norteamericanas y si ese malestar llega a los ciudadanos, mejor. Y, como a nadie se le escapa, está Israel. Que Estados Unidos y sus aliados presionen para que las autoridades israelitas corten sus hostilidades –esa horrible y ya inútil salvajada– y abandonen el territorio de Gaza.

Mucha gente –gente incluso inteligente y habitualmente bien informada– ha caído inmediatamente sobre Pedro Sánchez por su negativa a enviar navíos y tropas españolas a la operación Guardián de la Prosperidad. España –en el lenguaje diplomático corriente– apoya plenamente la operación, pero no participa en la misma. Los críticos insisten en que Sánchez ha tomado esa decisión porque sus socios parlamentarios –los izquierdistas rubios y los independentistas morenos– no quieren saber nada de misiones militares. Son gente instalada cómodamente en un pensamiento mágico: si yo no me meto con nadie nadie se va a meter conmigo. Por supuesto que Sánchez dijo que sí y después dijo que no –siguiendo sus cínicos instintos– para no tener problemas y fricciones en el Congreso de los Diputados e incluso en el Consejo de Ministros. Pero eso no ha sido todo. Salvo los primos británicos, el resto de los principales países europeos no las tienen todas consigo. Ni siquiera Australia –primo de los primos– se mojará en el mar Rojo. España no estará aunque desea salud y suerte. Francia e Italia mandan buques de guerra, pero advirtiendo que no obedecerán al mando estadounidense, sino a sus propios almirantes y generales. La mismísima Arabia Saudí, tan indignada con los yemeníes, se ha negado en redondo a formar parte de la coalición.

Y es que nadie está seguro de que este modelo de intervención militar sea el más eficiente y eficaz. Nadie confía plenamente en que los Estados Unidos no busquen atacar a Yemen directamente con su coste en la estabilidad de la región. Nadie duda que es más que dudoso que, en este contexto, Netanyahu no piense que está en una posición óptima para enterrar en Gaza hasta al último de los palestinos y que los iraníes no reaccionen al respecto. Esto no es Pedro Sánchez haciendo el díscolo. Esto es una situación en la que Estados Unidos y Europa registran más disidencias mutuas que las que existen –por ejemplo– entre el PSOE y Sumar.