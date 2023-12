Una herencia del ‘shock’ turístico

La falta de capacitación profesional para cubrir unos 6.500 puestos en el sector servicios de Canarias viene de antiguo. El tejido productivo isleño no ha podido superar el shock de los sesenta setenta, cuando al rebufo de la explosión turística miles de jóvenes abandonaban la agricultura para conseguir unos mejores salarios como yesistas, albañiles, jardineros, recepcionistas, cocineros o jardineros. No pasaron antes por ninguna escuela, sino que aprendieron buenamente formados por la exigencia del día a día, o por lo poco que habían aprendido con sus abuelos y padres al ayudarlos a levantar sus casas de autoconstrucción en las medianías de la Isla. La cultura del dinero fácil torpedeó el interés por adquirir unos conocimientos para forjar una plantillas competitivas, expertas y hasta exportables. Décadas y décadas después, el problema sigue ahí. Sólo hay que bajarse al Sur para descubrir la falta de profesionalidad en la hostelería, por no hablar de las chapuzas que se cometen a la hora de satisfacer las exigencias del comensal a la mesa. Revertir esta situación enquistada no es algo que se pueda conseguir de la noche a la mañana. Llama poderosamente la atención que en los barrios haya todavía adolescentes que sostienen este modelo precarizador, optando por un abandono temprano de los estudios básicos para buscarse la vida en la construcción o como pésimos camareros. Gran Canaria, sometida al turbo del crecimiento turístico y urbanístico, perdió la oportunidad para formar a los que esperaban un giro en sus vidas gracias al negocio del turismo. Seguro que muchos se enriquecieron, pero ahora los trabajos de investigación nos ponen de nuevo ante los ojos las consecuencias de un modelo extractivo. Nadie se preocupó por crear una mano de obra experta. Ni se llevó a cabo en el momento en que la Isla adoraba el becerro de oro, ni se hizo tampoco mucho después, cuando las contradicciones afloraban y se empezaba a ver que no era el camino idóneo para evitar unos cimientos de cristal. Las cifras rampantes son la prueba del gran desastre.