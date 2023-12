La Isleta es nuestra

A las preguntas insistentes de los periodistas, el magistrado Manuel Marchena respondió que estos son «tiempos de silencio», recordando el título de un autor de culto en la etapa final del franquismo, el psiquiatra Luis Martín-Santos. Ignoro si la calificación fue meditada con antelación, si el juez del famoso procés lo hizo con pleno conocimiento del paralelismo con la obra del escritor nacido en Larache (Marruecos). Lo que parece cierto es que la reflexión de Marchena debe ser contemplada como un gesto más de los insólitos momentos que se viven en la democracia española.

El deseo de construir un muro que separe a unos de los de enfrente, a los nuestros de los que no lo son, está empezando a surtir efecto sobre la realidad cotidiana. En cualquier ámbito sobre el que uno fije la mirada se refleja esta inquietante victoria de la intolerancia y el odio entre hermanos. Y no siempre son los que señala el Consejo de Ministros o, en su falta, los medios afines a la coalición de izquierdas que rige los destinos del país, sino los que se cuentan entre sus filas. España está al borde de un abismo, el que se abre al alinear a los «buenos» frente a los «malos», siendo tanto unos como otros hijos de una misma nación. Lo peor que puede hacer un presidente de gobierno, distinguir a los nacionales por sus ideas políticas, es justo lo que ha emprendido el actual residente del Palacio de la Moncloa. Pero la tarea, al contrario de lo que se pudiera pensar, comenzó hace unos cuantos lustros, aunque ahora ha aflorado de una manera vergonzante.

Al tomar posesión de mi nuevo destino profesional, en el que ejerzo el magisterio desde aquel entonces, tuve ciertas prevenciones en su mayor parte derivadas de la historia que paso a narrar. Un par de compañeros, felizmente jubilados, fueron los que me pusieron sobre aviso acerca de la existencia de ciertas peculiaridades en el centro educativo. No les di la menor importancia hasta que se produjo un hecho, a mi juicio, tan lamentable como revelador. En una de esas visitas que suelen girar los políticos de turno a los colegios, le tocó al mío. Todos estábamos expectantes y, aunque cumpliéramos con el deber docente, no dejábamos de mirar con natural curiosidad la comitiva de los representantes públicos. En un instante, grabado a fuego en la memoria, se escuchó retumbar sobre el cielo de una mañana primaveral la «Isleta es nuestra», una frase pronunciada por el gestor político, a la sazón, Presidente del Cabildo Insular. Para aquel señor bajito y calvo, pero muy de izquierdas, el instituto, la barriada entera, pertenecía a lo suyos, a un territorio ideológico preciso, quedando fuera de él los que no pensaran bajo esa orientación. Han pasado los años y el gobierno de Sánchez ha hecho también suyas las palabras del morador del Palacio de Bravo Murillo. Un Sánchez al que no le duelen prendas decir que «España es nuestra», dibujando en el suelo una fea raya que separa a unos españoles de los que disienten del socialismo.

Ya digo, esto ocurre en cualquier esfera de la realidad. Por ejemplo, en la Universidad Complutense, a la que se desplazó un nutrido grupo de estudiantes en busca de información académica, saliendo a su encuentro un profesor de Ciencias Políticas al que sólo le faltó gritar en su presencia «la universidad es nuestra». Hasta aquí hemos llegado: el sectarismo se está normalizando en la educación nacional tanto como el feroz adoctrinamiento. Afortunadamente, los jóvenes, objeto de la inesperada humillación, desistieron de la arenga y no se callaron ante el atropello, sorprendiendo a propios y extraños con una clara manifestación del derecho a la libertad de expresión. Con su actitud y loable comportamiento, aplastaron el afán doctrinario de las autoridades universitarias. Aunque la izquierda reaccionaria lo sueñe, acariciando la idea del pensamiento único en la escuela, es la misma juventud la que está poniendo el pie en el muro que Sánchez quiere construir en torno a la convivencia entre españoles. No, no son tiempos de silencio, sino de hacerse oír. Aún hay esperanza.