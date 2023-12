Llega el año nuevo. Otro que vaticinan complicado. Como si desde hace década y media hubiéramos tenido alguno fácil. Alguno en el que no hubiéramos tenido que pasar noches en vela pese a estar dando lo mejor para salir adelante en tiempos de destrucción de economía, pandemia,… Ya sabemos que para 2024 persisten las dudas que generan la inflación, el aumento de los precios, las subidas de tipos interés o el complicado contexto geopolítico con las guerras en Ucrania y en Gaza como puntos más calientes. Todo eso se traduce en una coyuntura muy compleja de digerir. Parece cantada la desaceleración económica que esperábamos en este 2023 que acaba y que ha resistido mejor de lo inicialmente previsto. Una desaceleración que moderará el crecimiento económico, pero que supone continuar en positivo. Crecimiento al fin y al cabo. No recesión. Se abren así expectativas a que el aterrizaje al que nos llevan los bancos centrales con el endurecimiento de las políticas de crédito para atajar la siempre temible inflación sea milagrosamente suave. Hasta ahora daba la impresión de que el dolor iba a ser necesario como consecuencia de la inflexibilidad de los halcones. Un dolor que vendría de la mano del desempleo, la caída del consumo, el hundimiento de la economía, el avance de la pobreza… Y luego vaya uno a saber. ¿Cuándo volveríamos a sacar la cabeza? Las previsiones de este final de año, sin embargo, apuntan a un ejercicio con moderada creación de empleo, ligera, pero sin llegar a la destrucción; en el que se sostendrá una parte del consumo como consecuencia de la fortaleza del ahorro y de un leve crecimiento del turismo; y con un freno a la escalada de tipos interés, hasta el punto de que se pronostican descensos para después del verano o, incluso, antes. No obstante, las incertidumbres, obligan a andar con pies de plomo: las crisis de Alemania y Reino Unido pueden repercutir más de lo esperado en el turismo; la alta inflación puede continuar por el aumento del precio de las materias primas; las guerras pueden seguir alargándose… Un 2024 de ni sí, ni no, ni todo lo contrario.