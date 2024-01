Querido amigo. En uno de esos puentes que hemos tenido recientemente, un conocido que estuvo de vacaciones en Portugal me contó una historia que me sorprendió y que, además, me hizo reflexionar.

Resulta que, como en casi todas las ciudades, la limpieza se ha convertido en un problema de difícil solución, y bien que lo sabía un vecino de Oporto que, viendo la desidia del Ayuntamiento, decidió armarse con una pala y un cepillo para ponerse a barrer su calle. Hasta aquí todo bien, pero el sufrido vecino era uno más de los que no contaba con un trabajo estable que le permitiera llegar a fin de mes, así que, en lugar de andar mendigando por las calles, decidió recoger la basura que se encontraba por las aceras y llevarla al contenedor por su cuenta, a la espera de que el vecindario pudiera recompensar su labor. Y así fue que, cuando los vecinos vieron que aquella persona en lugar de pedir limosna por las calles se dedicaba a limpiar a motu propio la suciedad que la gente iba dejando, no dudaron en compensarle con unas monedas. El personaje se hizo muy popular en aquellas calles, y desde entonces le conocían como “o varredor verde” (el barrendero verde) por el color del chandal que había decidido llevar. Tan famoso llegó a hacerse, que una reconocida firma de limpieza se encargó de asumir los gastos de un mono de color verde que desde entonces empezó a llevar, así como del cepillo y la pala que utilizaba. No me negarás, Gregorio, la revolución que esto supondría en nuestras calles si, en lugar de ver a un indigente sentado en la acera con un cartel o a los que se dedican a pedirnos dinero todos los días, de repente cogieran una escoba y se pusieran a barrer la calle. Lo digo no como una solución al abandono que muestra el ayuntamiento a la hora de mantener límpias nuestras calles, sino sobre todo porque estaríamos ayudando a concienciar a los indigentes y a sensibilizarnos nosotros mismos de la importancia que tiene la colaboración, algo que necesitamos todos para poder convivir entre nosotros no importa lo mucho o poco que pueda aportar cada uno. Lo deseable sería que entendiésemos lo que significa la palabra civismo porque, al final, todo es una cuestión de educación cívica. ¿Se te ocurriría a tí, Gregorio, tirar una lata de cerveza a la calle, una cajetilla de cigarros vacía o un trozo de papel...? Pues si tu no lo haces, tampoco lo debería hacer nadie. Recuerdo en una ocación que un muchachito que andaba por la acera delante de mi tiró sin inmutarse una lata de refresco vacía. Yo no le dije nada, pero me puse a darle pataditas a la lata hasta llegar a un contenedor y meterla dentro. No sé, pero estoy convencido de que la próxima vez se lo pensará antes. Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.