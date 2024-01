Yo sólo pido la luna

Con la mirada puesta en la llegada de los Reyes Magos, miles de personas se precipitan a los centros comerciales en busca de ese regalo de última hora, de ese detalle que sorprenda al afortunado y consiga dejarlo con la boca abierta. Parece que todo nos parece poco para agasajar a nuestros seres queridos. Quizá reine en estos días el eslogan propio de las fechas: cuánto más mejor… Y como no puedo librarme de alguna compra navideña, me veo también sumergida en una marea de clientes que soportan filas Kilométricas para pagar su ansiado obsequio. Observo las caras, advierto tensión en los rostros, prisas en los ojos inquietos, cuerpos que se mueven sin ritmo. No percibo alegría, no huelo la satisfacción de quien ha conseguido, por fin, completar la lista de sus recados. Respiro obligación; parece que la ilusión de las compras se ha convertido en una nueva rutina y es justo en ese momento cuando la magia… se esfuma.

Abducidos por el consumismo, muchas veces no somos conscientes de la indigestión que nos provoca las compras compulsivas y el ruido pestilente. Agotamos nuestro tiempo libre, nuestros días de vacaciones se suceden en busca de «pescar» lo mejor para la familia, para los amigos… Agotamos nuestras baterías a la caza de algo material que exprese lo que sentimos por los nuestros. Paradójico que luego no tengamos tiempo para disfrutar de ese día tan especial y tan esperado. Llegado el Día de Reyes se cruzarán decenas de regalos que es necesario abrir deprisa porque nos esperarán más regalos en la casa de la suegra, del cuñado o del padrino de los niños. Un vía crucis que nos despoja de la poca energía que nos quedaba después de acostarnos la víspera a las tantas y que contribuye a que nuestro depósito marque «en reserva». Al llegar a casa derrotados, caemos en la cuenta que la Navidad ha acabado y debemos recoger el árbol y los adornos navideños. Más de una vez he escuchado en otras voces y en la mía propia la expresión: «menos mal». Menos mal que los compromisos, el consumo desmesurado, las cenas de empresa, las comidas copiosas y hasta los regalos quedan atrás. ¿Menos mal que recuperamos nuestra olvidada rutina?

La verdad es que no acabo de encajar este sinsentido. Todo el año deseando que llegue la Navidad para que luego se convierta en un tsunami que nos impulsa a llegar exhaustos a la orilla. ¿Nos habremos vuelto todos locos? Pues parece que no es posible. Según el Centro de Investigación de Salud Mental sólo medio millón de personas padecen desórdenes mentales en España. Entonces no atino a ubicar a los aproximadamente cuarenta millones restantes que andan como pollos sin cabeza durante el período navideño.

Recuerdo ahora las palabras de MarK Twain, escritor y humorista estadounidense: «cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría es tiempo de hacer una pausa y reflexionar»... Ya en el siglo XVI Erasmo de Rotterdam analizaba la sociedad y escribía su obra maestra «Elogio de la locura». El filósofo humanista se atrevía a postular que la locura era el origen del disfrute, de la pasión…sostenía también que, muchas veces, debía alejarse de la razón. Según él, la locura se encontraba, sobre todo, en la ingenuidad de los niños y de los ancianos. No es de extrañar que Serrat, dedicara su canción «Esos locos bajitos» a los más pequeños; esos niños faltos de razón pero que vienen cargados de grandes enseñanzas para sus progenitores.

Todos estaremos de acuerdo con Nietzsche cuando afirmaba que en el amor hay algo de locura o con Aristóteles cuando exponía que ninguna gran mente ha existido sin un toque de locura. Pues leyendo a los grandes filósofos llego a la conclusión de que el mundo está compuesto por demasiados «cuerdos», cuerdos que tropiezan una y otra vez con las mismas piedras, cuerdos que no levantan la vista para divisar el horizonte.

Por mi parte, intento bajarme del mundo con Groucho Marx y me declaro algo lunática, no por mi fascinación hacia la luna, sino porque me convence el pensamiento de Cervantes en favor de la locura: «la confusión del mundo real con el mundo ideal, lleno de paz, amor, libertad y justicia». Ojalá haya más confundidos en los centros comerciales y la marea los impulse a disfrutar atardeceres, hechizarse con la luna llena, acompañar a sus hijos a abrazar árboles o regalarles algún amanecer. Ojalá abandonemos un poco las obligaciones autoimpuestas, neguemos algo la razón y nos empapemos de la locura del sentir. Como siempre, para este Día de Reyes, yo sólo pido la luna.