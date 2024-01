El veneno ya está aquí y empegosta

Lo más extraño de todo es que el muñeco con la cara de Pedro Sánchez no fuese colgado por los pies, tal como reclamó de forma subrepticia Santiago Abascal. En su defecto, idearon un muñeco con su rostro, lo llevaron al altar de Ferraz y le dieron leña. Uno piensa enseguida que esto es cosa de unos pedazos de animales que han montado un oratorio en honor al fascismo y a sus carniceros. No deberían existir dudas sobre que el aquelarre tendría que depurarse en los tribunales como un delito de odio. Pero no está tan claro. Esta celebración tan tribal de la Nochevieja ha acabado empegostando el nivel 1 de la política: los dos partidos mayoritarios tratan de sacar tajada del deleznable hecho, los socialistas con un victimismo pasado de frenada y los populares tirando miguitas por el camino para no ejercer una condena rotunda que favorezca al PSOE. Las advertencias sobre el veneno que iba a insuflar Vox sobre la política española se han hecho más que evidentes. El sentido común necesario para rechazar plenamente una escenografía de humillación y ejecución de un presidente elegido con garantías constitucionales cae, por desgracia, fulminado por una demagogia tremenda. Es cierto que los socialistas son los más perjudicados y que los populares se dedican al frenético y obsesivo juego de mezclar todo con del independentismo catalán. Pero ni uno ni otro argumentario son tan importantes como el daño que estos comportamientos están infligiendo a los hábitos democráticos, que se ven asaltados por la normalización de unos ataques a la libertad que nos llevan a pensar que lo peor está por venir. La oposición mayoritaria y el partido que dirige la coalición gobernante deben, necesariamente, establecer lazos de entendimiento para formar un colchón sanitario frente a la intolerancia y los gestos que llaman a la violencia. Lo contrario sólo ofrece ventajas a unos sujetos, que, al amparo de los beneficios democráticos obtenidos, están dispuestos a poner en práctica solemnes fechorías al mejor estilo Capitolio y Trump.