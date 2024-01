Escrito en tiempos de zozobra

Cuando la imagen gubernamental, o de una figura política, o la institucional sufre desgaste es obvio que su desgaste se deriva de su propio accionar. Negar esa evidencia o justificarla con extrañas orquestaciones en la oscuridad atenta contra el principio de entropía. Hay que admitir no obstante que la política en su ambición endógena se sobrepone por encantamiento al ineludible estado de la materia. Nada es casual sino causal, salvo milagro.

Precisamente no estamos en tiempos de milagros, en su momento, los hombres y mujeres de nuestra sociedad obraron el raro milagro de una convivencia que cualquier sociedad libre para sí querría. Y porque por sobre de todo, asentar la convivencia en una sociedad resulta uno de los logros más extraordinarios de una comunidad política, dado que el estado natural entre los humanos es la guerra: la feliz realización de la democracia en España puede calificarse, por su dificultad, de milagro humano.

Como ejercicio, hago girar el globo terráqueo y mi dedo se posa en un país en guerra. Le doy otra vuelta y la gente traspasa fronteras huyendo de matanzas indiscriminadas: es el estado de guerra que fácil y feroz se despierta. Hobbes, y con toda razón, la temía más que el fuego que incendiaba las costas de Inglaterra. Asentar la convivencia siempre supone una tarea homérica, un logro que hace feliz a una comunidad. Cuando acusan de aburrimiento político a los estados de estabilidad, por lo poco «históricos» de esos momentos, recuerdo la feliz expresión de quien subrayaba su preferencia porque los momentos históricos los vivieran otros. A mi juicio, lo importante es que la política pase desapercibida, según la ley, y que se desate la emoción y la pasión en el ámbito de los ciudadanos libres: eso sí que es brutal.

A poco que se viaje y se observe, se deduce lo valioso que enmarca ese reducto de valores en los que se funda una sociedad libre y democrática. Valiosos porque, pese a las deficiencias de sistema democrático, atribuidas como es natural a los cambios sociales y generacionales, a los permanentes deseos de perfeccionamiento, situar en riesgo ese sistema valores con grandes esfuerzos adquirido, sugiere la peor forma de política: y justamente ocurre ahora. Anunciando el peor de los presagios. Un vistazo a esa traílla de negociadores que mercadean con los bienes fundamentales de la sociedad nos hace pensar que ni siquiera Nassim Taleb hubiera osado imaginar un cisne así.

No es infrecuente, cuando se alude a una transición política de la dictadura a la democracia, que la comunidad internacional celebre y valore el logro que obtuvo España, y lo considere una obra de ingeniería social digna de imitación. Porque desde luego no era fácil, mucho más improbable restañar las graves heridas de la dictadura precedida de guerras, de asonadas, cuartelazos, golpismo y cantonalismo. Un escenario que, si no es precisamente idéntico, en cambio se nos aparece como un fantasma que viste jirones de su atuendo. Arrastrando todavía esa apariencia de eterno retorno del malditismo político español, que parecía definitivamente desterrado. Pero aflorar ideológicamente los túmulos del pasado sin la finezza que requiere es una forma encarnar el odio. Es claro que el poder detesta la justicia y mucho más cierto que no sacia su hambre de más poder. La eterna España a garrotazos y de las pinturas negras emerge en un enfrentamiento artificialmente fomentado por interés de los propios fomentadores, contra una sociedad que aprecia el aurea mediocritas, extra muros de quienes lo alimentan. La ciudadanía atónita observa esa obcecación patológica adanista de un progresismo anquilosado.

Por su recurrencia es conocido el clásico de psicología política operativa que consiste en imputar al desgaste antes referido a causa externas a su accionar. Como recurrente asimismo es la reacción a esta clase de señalamiento y desprestigio que causa la contramedida de proclamar la necesidad de hacer pedagogía. Esa pedagogía a la que se alude, en sentido político, al fin y al cabo, esencialmente consiste en reeducar al personal, y la de crear las circunstancias de percutir el peso de esa pedagogía en el verbo conducir, consistente en asimilar al personal a un pensamiento o conducta, aproximándolos hasta establecer una coincidencia con el punto de vista literal del pastor. Dicho prosaicamente, abroga por conducir al redil a los desafectos que se sienten traicionados, por no decir disminuidos e idiotizados por su falta de perspicacia, con la finalidad de exorcizarlos en el diván de terapia conductual.

«La Republica» de Platón, cuya relectura nunca deja inane, supone un ejercicio fructuoso de libros infrecuentes o desclasificados del top. Viene a cuento porque señala a la política como el arte del pastoreo de hombres por el hombre, en la que se establece una lucha entre quienes los pastorea con mejor rendimiento y por consiguiente mejor arte. Por consiguiente, cuando desde la portavocía de las instituciones propalan la necesidad pedagógica de explicar a los ciudadanos un asunto, generalmente es la confirmación de la existencia de un problema de especial gravedad. En realidad, sugiere enfáticamente en un incremento del adiestramiento mental hasta que lo que ha sido una felonía o bajeza moral se convierta, ¡voilà!, en virtud: nada menos.

Tanto Platón como Heidegger denotan un valor significativo al sustantivo pastor como metáfora. Especialmente metafísico y extático, Heidegger; por su parte Platón doctrinal y decidido a creación una arcadia a golpe de liquidar la libertad.