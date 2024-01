Inversiones hispanoamericanas en Canarias

Desde hace décadas, América Latina y Europa han mantenido una relación cultural y económica estrecha. Sin embargo, cuando se trataba de inversiones inmobiliarias, las familias multimillonarias procedentes de Cuba, Méjico, Colombia, Venezuela y Chile eligieron destinos como el de Norteamérica.

Estas familias, buscando la seguridad y buenos servicios sanitarios y educativos han comenzado a elegir, en los últimos años a España, especialmente su capital, Madrid, en la que han adquirido importantes inmuebles-palacetes, en la zona conocida como la Milla de Oro. Al tener importantes fortunas, han comenzado con inversiones millonarias en diferentes áreas productivas (tecnológicas, inmobiliarias, entre otras).

Desde Charter 100 Canarias queremos hacer una llamada de atención al Gobierno de Canarias respecto de la oportunidad que nos brindan estas familias multimillonarias procedentes de Iberoamérica: podrían encontrar en las Islas Canarias un clima templado similar al de su país y unas bellezas naturales que representan mucho más que un paraíso vacacional. Las Islas ofrecen un marco de seguridad ciudadana envidiable, donde la tranquilidad y el bienestar son pilares fundamentales de la vida cotidiana. Este aspecto, sumado a su amplia conectividad, con puertos y aeropuertos modernos y funcionales que sirven como puente con múltiples destinos alrededor del mundo, sitúa a Canarias en un lugar privilegiado para aquellos que buscan una residencia o segunda residencia fuera de su país de origen, o acudir dos o tres veces al año de vacaciones.

La cercanía cultural entre América Latina y las Islas Canarias es un factor clave: nuestro acento, nuestra forma de entender la vida, nuestra cultura, nuestra arquitectura institucional y vial, nuestra gastronomía; son elementos que nos unen a este importante territorio iberoamericano y sus gentes, facilitando la integración y la sensación de pertenencia para aquellos que elijan a Canarias como su hogar en España.

También Canarias no solo es un destino donde los iberoamericanos se van a sentir como en su propia tierra, sino que además tiene unos atractivos fiscales únicos, que no se encuentran en el resto de España. Nuestro régimen económico fiscal (REF) de Canarias, no solo reduce considerablemente la compra de un producto con un IVA reducido (nuestro IGIC), sino que sus inversiones obtendrían exenciones fiscales en base a la RIC y a la Zona Especial Canaria (ZEC). Esta ventaja competitiva sitúa a Canarias en una posición envidiable, convirtiéndola en una opción más rentable y estratégica que otras ubicaciones europeas.

Charter 100 Canarias entiende que el Gobierno de Canarias, de manera urgente, debe enfocar esfuerzos en dar a conocer las bondades de este Archipiélago canario como un destino atractivo para inversores hispanoamericanos. Por ello, entendemos que hay que mejorar las políticas de incentivo, la promoción internacional y la simplificación de trámites para posicionar a Canarias como un enclave de inversión inmobiliaria de primer nivel en Europa.

Es el momento de aprovechar y potenciar los lazos culturales y económicos entre América Latina y Canarias, convirtiendo esta región en el lugar elegido por aquellos que buscan no solo invertir, sino también establecer su hogar en un entorno seguro, próspero y lleno de encanto.

Las Islas Canarias tienen todo para ofrecer y el potencial para convertirse en el destino preferido de inversores latinoamericanos en Europa. Es responsabilidad del Gobierno de Canarias reconocer esta oportunidad y trabajar en conjunto para hacer de esta visión una realidad palpable.