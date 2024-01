La butaca vacía del Festival de Música

El destino hizo que el entierro de Jerónimo Saavedra fuese bajo las notas de la marcha fúnebre de Chopin interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en el histórico barrio de Vegueta, una tarde del pasado 22 de noviembre coincidiendo con el Día Internacional de la Música. Probablemente esa efeméride fuera una casualidad, pero muchos creemos que no, que quizás fue la fuerza del destino la que quiso poner punto final a la vida de un gran amante de la música, en su sentido más amplio, en el día de su patrona Santa Cecilia.

Tampoco era una casualidad que, en su domicilio, a escasos metros de donde fallecía, el día antes tenía, junto a su agenda, el programa del 40 Festival de Música de Canarias. Lo mismo que había ocurrido en sus 39 ediciones anteriores en las que se garantizaba reservar las fechas de los conciertos, en la medida que le fuera posible, para no dejar nunca su butaca vacía.

Para Jerónimo, el Festival de Música de Canarias, y su consolidación a lo largo de los años, era considerado, con orgullo, uno de sus mayores logros como político y activista cultural, al lograr crear en Canarias un festival de nivel internacional, aprovechando la escasa oferta en Europa de festivales de música clásica en invierno, sin antecedentes en el mundo musical de unas Islas, huérfanas de este tipo de eventos antes de 1985, primeros años de nuestra autonomía.

En las 39 ediciones del festival, siempre desde su butaca, recelaba del palco de autoridades, al considerar que la visión y acústica de la fila 13 era el lugar privilegiado para no perderse ni una sola nota de lo que, noche tras noche, acontecía en el escenario de un festival que ha ido creciendo en oferta y calidad. Siendo incondicional a su butaca, en los últimos años al no poder por cuestiones de movilidad salir en el descanso, se convertía en un punto de encuentro y de crítica musical del que se podrían escribir varios capítulos de la intrahistoria del festival y de la que he podido disfrutar junto a él.

Días antes de su fallecimiento, hablamos del gran programa que tenía el festival para celebrar estas cuatro décadas, que recuperaba un ambicioso proyecto con el retorno de grandes orquestas tras el covid, que sin duda lo harían memorable y que a él lo llenaban de orgullo al ver crecer, edición tras edición, a su festival, que ya había alcanzado el reconocimiento social de ser el festival de música de toda Canarias.

Sin embargo, el destino ha querido que en la 40 edición del Festival, la butaca de su creador esté vacía, pero repleta a su vez de orgullo por poder seguir escuchando hasta la eternidad su música, y a sus músicos, que tanto admiraba y apreciaba, hasta el punto de ocupar una de sus mayores pasiones a lo largo de toda su vida. Ocupando butacas en los mejores festivales de ópera, zarzuela, orquestas y solistas en cualquier parte del planeta.

Entre su música «predilecta» se encontraba el tercer movimiento de la 8ª sinfonía de Bruckner, la sonata para piano nº 12 de Beethoven, conocida como la Marcha fúnebre a la memoria de un héroe, la Muerte de Sigfrido, de Wagner, y, cómo no, la 2ª sinfonía de Mahler, la Resurrección. La casualidad o el destino, quizás, ha hecho que dentro del programa de este festival se escuche alguna de ellas, como ya se hizo en ediciones anteriores, y las que con seguridad también sonarán en el futuro. Obras en las que se entremezclan el romanticismo y la transformación de la muerte en una resurrección que garantiza la eternidad de pertenecer a un universo que pocos son capaces de alcanzar a lo largo de su vida, y que a buen seguro Jerónimo supo alcanzar.

La butaca 1 de la fila 13 del Auditorio Alfredo Kraus forma parte de la historia de un gran festival internacional, a la que se suman otras ausencias en el pasado año, como la de Guillermo García Alcalde, que tampoco podrá ocupar su butaca filas atrás. Sin embargo, dichos asientos serán ocupados por nuevas generaciones de amantes de la música clásica en Canarias que garantizarán la pervivencia del festival más allá de su creador, ya que el amor por la música es atemporal y eterno, siendo capaz de llenar las butacas vacías generación tras generación.