Festival Internacional de Música de Canarias Jerónimo Saavedra

Una nueva edición –y ya van 40– del Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) que dará comienzo en breve. Un acontecimiento cultural que todos los que amamos la música clásica esperamos con expectación. Del 10 de enero al 9 de febrero desfilarán por las dos capitales canarias los mejores conjuntos orquestales del mundo. Y así está conceptuado como el mejor Festival de Música culta que se celebra en el mes de enero en toda Europa. Nos disponemos, por tanto, a disfrutar de los conciertos programados para la presente edición del certamen, bajo la aún reciente desaparición de su impulsor, el recordado Jerónimo Saavedra Acevedo, quien lo puso en marcha en 1985 no solo por aliento político sino también por sus conocimientos y su constante compromiso hacia la música de calidad. Fue Jerónimo Saavedra quien colocó al Archipiélago en el mapa de la música clásica europea.

Muchos ciudadanos plantean un homenaje en toda regla al creador de lo que se considera una de las iniciativas culturales más importantes de la historia de nuestra autonomía. El actual director del FIMC, el tenor palmero Jorge Perdigón, afirmó recientemente en la prensa local que a Jerónimo Saavedra lo recordaremos todos los meses de enero y febrero, no en un solo concierto. Eso debe hacerse siempre así a partir de ahora. No en un concierto que, como ha reconocido el propio J. Perdigón, sería ridículo. En nuestra opinión habría que dar un paso más de forma generosa. Saavedra no cabe duda que fue siempre, y lo sigue siendo tras su fallecimiento, el gran referente cultural de Canarias, dado su posicionamiento consecuente con el arte y la música con mayúsculas. Si, como señaló Perdigón, el Festival de Música de Canarias es «el de Jerónimo Saavedra» al ser él «quien quiso hacerlo en un momento en el que en las Islas no estaba claro y donde muchos no lo entendían», somos de la opinión –insistimos– que sería del todo justo darle un «apellido» claro y sonoro: «Festival Internacional de Música de Canarias Jerónimo Saavedra». De esta manera seremos justos con un hombre que lo dio todo por su existencia. Así lo hice constar en el día de su óbito en el Libro de Condolencias instalado en el Salón Dorado de las Casas Consistoriales de la ciudad, en la Plaza de Santa Ana, donde se había instalado la capilla ardiente del exalcalde.

El Festival Internacional de Música de Canarias fue siempre suyo. Se sentía orgulloso de él. Es más, aunque él lo creó, jamás se inmiscuyó en las decisiones de los distintos directores artísticos de turno, incluso con el cambio de rumbo que se intentó llevar a cabo en la época del lanzaroteño Nino Díaz. Con todo, los directores artísticos del Festival –desde Rafael Nebot hasta el actual Jorge Perdigón– contaron siempre con la opinión de Jerónimo Saavedra quien a su vez era admirado por los grandes de la música clásica que han pasado por aquí. Destacamos el aprecio que recibió, entre otros, de Leonard Bernstein, Ricardo Muti, Cecilia Bartoli o Gustavo Dudamel. Los responsables de las grandes orquestas mundiales que nos han visitado quedaban impresionados por los conocimientos de Jerónimo Saavedra, por su capacidad, sensibilidad e inteligencia... En las diferentes conversaciones y entrevistas periodísticas que mantuvimos con él, nos rememoraba su experiencia musical en Centroeuropa, confesándonos que siempre pensó en un gran festival de música clásica en el Archipiélago añadiendo también que por el clima de las Islas, este evento se desarrollaría cuando el resto de la Europa continental se helaba de frío. Ello multiplicaría la afluencia turística hacia esta Comunidad. Son muchos los turistas extranjeros que hacen coincidir sus estancias en Canarias con estos dos meses de la celebración de nuestro Festival. La asistencia se ha ido multiplicando cada año, con la excepción del bienio de la pandemia. De hecho, según ha reconocido recientemente Jorge Perdigón a LA PROVINCIA, el FIMC tiene en estos momentos «cifras de abonados que no alcanzábamos desde hace 10 años». La 40ª edición del Festival dará mucho que hablar con un abanico enorme de manifestaciones musicales de todas las épocas. En esta edición podremos ver, por primera vez en la historia del Festival, a tres directoras de orquesta como Alondra de la Parra, Kriistina Poska y Julia Fischer.

Volviendo a la figura de Jerónimo Saavedra hemos de destacar el reciente homenaje tributado en su memoria el pasado 18 de diciembre en Madrid y que se llevó a cabo en el Teatro Real, con la asistencia de «la flor y nata» de la política y la cultura nacional. Se le rindió el reconocimiento en su doble faceta de servidor público y de apasionado de la música clásica, no en balde fue miembro del Patronato del Real desde 2018 (ya lo había sido entre 2004 y 2011). En este homenaje madrileño participó una representación del Gobierno de la nación, encabezada por Pedro Sánchez, así como otros muchos compañeros del resto del Estado, incluida Canarias. También estuvieron representantes de la cultura y del mundo de la música. Todos ellos destacaron la personalidad irrepetible del expresidente canario: su humanismo y su respeto por las libertades. «Le vamos a echar mucho de menos», remató el presidente Sánchez. Carmen Calvo, exministra de Cultura, por su parte, remató este homenaje afirmando que «fue un ser humano exquisito, brillante, barroco, de conocimiento y mentalidad renacentista. Me siento muy afortunada de haber podido tomar la palabra para decirlo». Por todo ello afirmamos que su tierra isleña no debe quedarse atrás y debe otorgarle un reconocimiento máximo. Para nosotros no puede ser otro que denominar con su nombre el actual Festival Internacional de Música de Canarias. Es de justicia.