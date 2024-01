La falta de una ambición verde

A la espera de los detalles, a veces más importantes que el tamaño, bienvenido sea el corredor verde de 12 kilómetros que proyecta la alcaldía de Carolina Darias para unir Tamaraceite con los barrios de Ciudad Alta. Y subrayo el valor del fragmento en la idea para que no nos lleven a otra farsa como la del ensanche de Tamaraceite, donde entre centros comerciales y edificios varios se mamaron un corredor verde, que culminó en una acera o algo residual. O en la aberración de un aparcamiento al aire libre, donde cada plaza de vehículo tiene derecho a un árbol, cuando lo realmente lógico hubiese sido una sombra, un banco para sentarse y mucho verde para tirarse a comer un bocadillo. Pero todo (y lo que queda) se lo esnifó la especulación. Esta ciudad lleva décadas soñando con unos corredores que nos conecten con la periferia rural (San José del Álamo, también Tamaraceite, Santa Brígida...), pero ni la suerte ni la inteligencia nos han acompañado. Otro tanto de lo mismo ha pasado con la travesía del Guiniguada por el centro del municipio, o con el nexo para unir Las Coloradas a La Isleta. La caída en el olvido de estas propuestas no ha sido óbice para que, en cascada, nos presenten otras: sin ir más lejos, un parque que bordea la zona portuaria con el sello creativo Ibarra-Hidalgo, del que poco o nada se sabe. Ahora están encantados con la idea de unir siete barrios de la capital, gracias a una subvención de 3,9 millones de euros (y algo más que pone el consistorio) procedente de los fondos europeos Next Generation. Nos lo presentan como algo subversivo, pero estamos saboreando el chocolate del loro: por ejemplo, en Zaragoza se trabaja con un presupuesto de 30 millones para impulsar la recuperación del Huerva, un cauce enterrado desde el año 1924 y que daría paso a una nueva zona de esparcimiento ciudadano. No hay comparación. Las recreaciones infográficas suelen dar un subidón de aúpa, casi se manosea la realidad, si bien no dejan de ser nada más y nada menos que imágenes seductoras que camuflan la falta de una ambición verde.