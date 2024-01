Serían las diez de la mañana cuando se escuchó la primera voz de la madre. Al momento, cubrieron sus cabezas con una manta y, cuanto más fuerte fuese la llamada, menos obedecían. Nada fuera de lo habitual entre los pequeños de la casa, porque Adri y Paula cuentan con el calor de una familia, la mía de Santander. Francamente, es un placer contemplar sus caritas, incluso antes del amanecer, cuando el gesto de una infancia feliz se refleja en la tranquilidad de un dormitorio en el que reina el cariño de unos padres preocupados por el futuro de sus hijos.

Lo lamentable es que no siempre ocurra esto, sucediendo, por el contrario, algo muy diferente, triste en la completa extensión de su significado. Me acordé de mis niños al leer la noticia de la aparición del cadáver de un bebé en el interior de una papelera en el término de La Bisbal d’Empordà, en la provincia de Gerona, nada más despuntar el nuevo año. En fin, no tuve otra que refugiarme en la imagen de los chicos cántabros, protegidos y a salvo de cualquier riesgo. Seguramente, la conciencia me impedía entender la situación, también ella necesitada de un alivio.

Por supuesto, sigo sin entender por más que lo intento. En realidad, me niego en redondo a comprender la muerte, sobre todo cuando el protagonista es un ser que ni siquiera tiene un nombre al que responder. Sólo alcanzo a ver la estela de un ángel que visitó el mundo y, aun antes de abrir los ojos, lo abandonó. Lo que duele es que nadie reclame por el alma de este querubín. Y lo que me irrita, ya en lo personal, es que su particular cuna haya sido una papelera, dejando un perverso mensaje de Navidad.

Es verdad que la condición humana nos da lecciones de bondad, y más en unas fechas como éstas, pero tampoco suele apartarse de la maldad por entrañables que sean las fiestas. El horror del que fue testigo el barrendero que encontró el cuerpo roto del bebé le acompañará toda la vida, la que ya jamás podrá vivir el recién nacido. Este ángel sin nombre necesita urgentemente que alguien le recuerde, que le preste apenas unos minutos de su existencia con los que reconciliarse con el valor de la dignidad. Me cuesta reconocer en los autores de la fechoría un aliento de humanidad, pero, en lo que respecta a uno, me gustaría que, por un instante infinito, despertase entre los lectores ese impulso por conceder a la vida la esencia que la anima. Es como una llamada a rebato en una iglesia sin Dios, tal vez en un templo sin imágenes a las que adorar, aunque la dignidad rebose por doquier. Unámonos en el recuerdo del pequeño ángel que vino a este mundo sin que hubiera nadie para recibirlo. Al menos en la despedida, tengamos el coraje de soportar la escena de un niño oculto entre los desechos de nuestra miseria moral.