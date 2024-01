Oído, Waterloo

A Junts se le puede acusar de cualquier cosa menos de no expresar claramente sus intenciones. Lo ha hecho desde mucho antes de que Puigdemont se fugara escondido en el maletero de un coche. Miriam Nogueras, portavoz parlamentaria de esa derecha supremacista catalana, volvió a dejárselo cristalino a Sánchez. «Nuestros votos están al servicio de Cataluña, no a su servicio ni al del Reino». Son palabras que ponen en evidencia el drama que supone para el Gobierno y España depender de diputados cuya única misión en el Congreso es defender solo a una pequeña parte, sin importarle el resto. Que en la Cámara, que supuestamente representa a los españoles, un grupo nacionalista mire exclusivamente por sus intereses identitarios no es lo más corriente cuando la práctica totalidad de las democracias disponen de otra asamblea representativa donde expresarse. El verdadero problema empieza en el momento en que un Gobierno débil, en alarmante minoría, pone en manos de este grupo el destino de una legislatura y la suerte del conjunto. No ha hecho falta esperar demasiado para comprobar que en España, por obra y gracia de Pedro Sánchez, decide desde Waterloo un partido que cuenta con siete diputados perdonavidas, con menos de 400.000 votos, el 1,6 por ciento en las últimas elecciones generales.

Anteayer, al ausentarse Junts, se pudo aprobar in extremis la reforma judicial para cobrar los 10.000 millones de fondos de la UE; se cedió a las pretensiones de los independentistas para sacar adelante en una segunda tentativa el decreto anticrisis, y se rechazó la nueva regulación del subsidio de desempleo, a la que se opuso Podemos con sus cinco votos. Situación extrema y fuego amigo de principio a fin. Por el simple hecho de cargar su escopeta, Junts espera del Gobierno el blindaje definitivo de la amnistía de Puigdemont; el control de la inmigración por parte de la Generalitat, y medidas coercitivas –incentivos o bien sanciones– a las empresas que se fueron de Cataluña, para que regresen. Chantaje impropio de una democracia.