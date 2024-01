Querido amigo: Todo el mundo se pregunta cómo es posible que, con la subida generalizada de precios que tenemos y con unos sueldos que siguen siendo de miseria, los restaurantes estén llenos, las tiendas sigan vendiendo sus productos y los bancos tengan unos beneficios de récord.

Pero es una cuestión de ajustes obligatorios, Gregorio, y si antes hacías desayuno, almuerzo y cena, ahora te las apañas con hacer una comida al día y poco más.

Respecto a la subida del agua y la luz, mucha gente ha decidido que ya no se va a duchar todos los días, sino que se baña en días alternos. Por su parte, muchos negocios han recortado sus horarios de atención al público, y cada vez son más las tiendas que abren en jornada reducida como las cafeterías, que solo abren por las mañanas. Y es que mantener abierto un negocio resulta más caro que cerrarlo teniendo en cuenta lo que se gasta en personal, agua y luz.

La cuestión es que nos han obligado a vivir con menos, Gregorio, y no tenemos más remedio que acostumbrarnos a llegar a fin de mes con lo que ganamos.

Recuerdo que, allá por el año 1975, un litro de gasolina costaba 19 pesetas y el gasóleo 12,50, hasta que empezaron a subir los precios de los combustibles por la crisis en Oriente Medio. Entonces, un compañero de trabajo que era muy ocurrente decía: "A mí me da igual lo que suba la gasolina porque yo voy a seguir poniéndole veinte duros al coche…"

También me hace gracia cuando el gobierno dice que van a subir las pensiones o que a los pensionistas no les van a retener el IRPF, porque cuando te paras a ver las condiciones que vienen en la letra pequeña, resulta, por ejemplo, que tienes que tener una pensión muy baja, que es para las personas que les falten un pie, un brazo, un ojo o una oreja… Solo les falta requerir que, además, tengas un lunar en el culo…

Cuando el gobierno anuncia "ayudas para los más necesitados", Gregorio, puedes estar seguro de que no se las van a dar a nadie. Y no es que no haya gente necesitada, pero son los últimos que se van a enterar o que, en todo caso, no van a poder contar con un asesor que les facilite los difíciles y largos trámites que necesitan para conseguir cualquiera de esas ayudas.

Otra de las claves para entender el porqué se mantiene el consumo es, sin duda, el aumento cada vez mayor del empleo público, una especie de "casta" que supone un total de tres millones y medio de beneficiarios, fieles servidores del gobierno que cuentan a cambio con un puesto de trabajo fijo y bien remunerado.

Lo malo es que tenemos que pagarlos entre todos nosotros; los "seglares" del sistema establecido, porque los que viven como curas son ellos.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.