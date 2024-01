En un mundo que no fuera éste, un muñeco sería sólo un muñeco, y no como ahora ocurre en esta España nuestra que, cuanto más desea apartarse del esperpento, más se hunde en él. Hace unos años, se lanzaban cabras desde lo alto de los campanarios y, a Dios gracias, la tradición dejó de serlo y se convirtió en delito penal. En la costa vasca, no era un cuadrúpedo el sacrificado, sino un ánade en una fiesta muy curiosa que incluía la extensión de una inmensa maroma de una peña a la opuesta dentro de la rada local. El ganador de la prueba alcanzaba la gloria arrancando literalmente la cabeza al desgraciado animal. Por si acaso, informo que el pato o la oca han sido sustituidos por un sucedáneo de goma al que, igualmente, se decapita en un alarde acrobático. Como se ve, la tierra y el mar dan mucho juego en las celebraciones patronales. Sin embargo, en los últimos días, algunos han hecho de la figura del actual presidente el desiderátum de su particular némesis.

Que conste, desde un principio, que no comparto ni las maneras ni los motivos de este desenfreno. No me parece acertado ni mucho menos oportuno, sabiendo como están las cosas en el país. Así que tal demostración de violencia gratuita no es de mi agrado personal, pero de ahí a transformar una manifestación de la voluntad popular en acción delictiva va un largo trecho que no estoy dispuesto a recorrer. Creo que el muñeco es eso, un simple monigote, un chivo expiatorio. Un delirio compartido, tal vez el afloramiento de una parte significativa del inconsciente colectivo, tomando prestada una expresión del analista suizo Carl. G. Jung.

En definitiva, aquí no debería importar ni las derechas ni las izquierdas, tan sólo la necesidad de moderar la crispación reinante. Porque si la cuestión es quién debe poner coto a estas manifestaciones, la respuesta pasa inexorablemente por la sensatez y el buen juicio de los propios políticos, víctimas a la vez que instigadores. Por ejemplo, en Francia, puntera en tantas cosas, con esto de limitar las acciones en libertad de los ciudadanos, se llegó a prohibir llamar a las mascotas con el apodo de “Napoleón”, como si semejante ley fuera a respetarse más allá de los papeles del registro oficial. No me extrañaría que ocurriera lo mismo en España con alguna disposición que advirtiera sobre las piñatas en forma de Pinocho, no fuera a sobresaltar al Sánchez de la Moncloa.

Por último, pobre España esta que no ceja en el empeño de destruirse a sí misma, muestra palpable de un cainismo histórico del que no logra desembarazarse así pasen los siglos. Tendrán razón los que aducen que, en el fondo tanto como en la forma, es un problema de educación. Sí, pero de la “educación interior”, como insistía Ortega y Gasset en una de sus celebradas conferencias.