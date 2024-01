El sacerdote anima a la feligresía a rogar por los gobernantes, por la iglesia, por el papa, por los obispos -en el caso de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura José Mazuelos y Cristóbal Déniz-, por los sacerdotes y, por supuesto, por los frágiles y los que sufren, por los problemas que padece y las esperanzas que anhela la comunidad local y por los que ya no están entre nosotros.

Rogar por los gobernantes hay a quien se le asemeja a algo así como perder el tiempo, mejor sería darles en el totiso para que espabilen; y se centren en ayudar y hacer cosas para bien de la ciudadanía y de quienes más lo necesitan; y en gastar más y mejor en el interés colectivo. Y para que desaparezca esa tendencia insana a malgastar y llevarse para donde no deben lo poco que hay en la lata del dinero. En este caso, darles con una cachiporra o, mejor, aplicarles la justicia, la terrena.

Rogar por la iglesia y el papa, y hasta por muchos de los sacerdotes, sí que da la impresión de que resulta merecido y hasta necesario. Al más alto nivel no ganan para disgustos. En España, se ha tardado mucho en reaccionar contra los depredadores que se camuflan entre sotanas y entre quienes los ocultan. Y cuando se ha comenzado a hacer algo parece que se ha hecho de mala gana, con la boca chica y escasa convicción. Seguro que eso no gusta nada a Francisco. Los retos son inmensos. Lo bueno que se hace en las parroquias y en muchas organizaciones más cercanas a quien padece los embates de la vida se debe al esfuerzo de pequeños pastores junto a grupos de personas comprometidas. Y todo eso queda manchado cuando no se actúa con contundencia con quien se debe.

Rogar por los dos obispos para que la luz de la palabra les ilumine también se antoja como preciso. Recordar cómo se despacharon en un deslavazado visto y no visto en el funeral de Pedro Fuertes, un sacerdote bueno que dejó huella, o recientemente con Jerónimo Saavedra da grima. Habría que rogarles, hasta de rodillas si es preciso, que se estiraran un poco en el reconocimiento. Más respeto e interés por quien en vida lo ganó con sus acciones.