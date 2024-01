Con el comienzo del año y sus primeros lanzamientos me es inevitable ponerme a pensar en la cantidad de juegos que pudimos disfrutar el pasado año, una lista difícilmente superable, y es el 2023 pasará en el imaginario colectivo como uno de los años más exitosos para la industria de los videojuegos, no solo han brillado las superproducciones como Spiderman 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o por supuesto el juego del año, Baldur’s Gate 3, sino que obras de presupuestos más modestos han sido reconocidas por crítica y público, casos como Pizza Tower, Dredge o nuestro nacional Blasphemous 2. Por desgracia y a pesar de todo esto el año pasado fue uno de los peores años para el desarrollo de videojuegos.

Contradictorio, ¿verdad?, uno pensaría que un año de gran éxito en ventas se traduciría en éxito para las empresas y sus trabajadores, pero por desgracia no fue el caso, 2023 registra uno de los años con mayor número de despidos en la historia, habiendo estimaciones no oficiales de 9000 despidos a lo largo del año. Empresas tan grandes como EA quien tuvo que desprenderse de un 6% de su mano de obra o Epic Games que tuvo que dejar ir a 830 empleados, alegando su CEO, Tim Sweeney, “Estamos gastando mucho más dinero del que recibimos”. Similar a lo que ha pasado en otras industrias tecnológicas, algunas fuentes atribuyen esta situación tan desafortunada a una previsión de ventas desacertada debido a la pandemia, ya que muchas de las empresas de estos sectores fueron de las que más se enriquecieron durante esta época. Se dice también que esto se debe a los altos costes del desarrollo. Hacer videojuegos no es una tarea simple, ni desde luego barata, sacar beneficios económicos a producciones de años de duración, compuestos por un equipo humano diverso y en un mercado tan lleno de competencia es muy difícil. Esto lleva a que en ocasiones se lancen juegos aún no pulidos, con problemas de rendimiento o bugs, que impiden al jugador tener la experiencia buscada por sus desarrolladores, créanme cuando les digo que los desarrolladores de estos títulos son más que conscientes de lo que están publicando, y en la mayoría de ocasiones lo lanzan al mercado por obligación. Puede ser por miedo a una reacción negativa del público si deciden retrasar su lanzamiento o que los inversores del proyecto no quieran aportar más dinero obligando su estreno inacabado. Esto es contraproducente ya que rara vez se conseguirá recuperar el dinero invertido con un juego mal acabado, pero parece que en más de una ocasión ya asumen el fracaso y deciden ponerse a otra cosa, si es que aún pueden permitírselo. Otro gran problema que creo que hace que la industria del videojuego no pueda gozar del éxito que suponemos debido a sus ventas es la cultura del Crunch, este término describe a momentos en el desarrollo de una obra en el que las jornadas de trabajo aumentan por encima de los horarios habituales, normalmente en un intento de evitar situaciones de juegos inacabados como mencionábamos anteriormente. Estas intensas jornadas de trabajo suelen suponer un desgaste más que significativo en el equipo humano de una empresa, provocando problemas a nivel social, a nivel de salud por culpa del estrés y frustración y por supuesto a nivel productivo, ya que sin unos momentos de descanso y desconexión es imposible poder mantener un ritmo de trabajo alto como se requiere en estas situaciones. El Crunch es conocido por ser el principal motivo de abandono de las empresas por parte de los trabajadores y aunque en más de una ocasión se haya defendido su existencia en mi opinión es una situación horrible contra la que se debe de luchar, construyendo un ecosistema sano y seguro para los trabajadores. También existe un problema serio en cuanto a la estabilidad laboral de la industria, y es que existe mucho trabajo temporal dentro de la misma. Muchos de los contratos que se realizan se hacen solo para la duración de un determinado proyecto, no permitiendo que los trabajadores desarrollen todo su potencial dentro de la empresa, o que no se llegue a desarrollar por completo la química en los equipos de trabajo por los constantes cambios de personal dentro de los mismos. Más de uno se habrá enterado de las manifestaciones y huelgas ocurridas en Hollywood este pasado año, organizadas por sindicatos de guionistas y actores en busca de unas condiciones laborales estables y más seguras, pues esto parece haber sentado precedente para otras industrias como las empresas de efectos visuales o la nuestra propia, y es que hace solo un par de días se anunciaba la creación de la Coordinadora Sindical del Videojuego (CSVI), afiliada a la CGT y con el fin de defender los derechos de los trabajadores del videojuego en nuestro país. Parecería que existe un futuro negro para los que queremos dedicarnos a este sector tan bonito, pero les diré que, gracias a estas iniciativas, cumpliendo nuestro papel dentro de las instituciones educativas formando a los futuros profesionales para que se junten y luchen contra estas situaciones y haciendo que el público general conozca y desapruebe estas prácticas tan nocivas se puede conseguir una mejora, una que pueda hacer que el 2024 sea el mejor año para el desarrollo de videojuegos.