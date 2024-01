Asistí la semana pasada a un evento sobre movilidad en Canarias, organizado por este periódico, con la presencia del consejero de obras públicas vivienda y movilidad, la directora general de transportes y el director general de Global. Bajo el lema «Hacia una Canarias más y mejor conectada: nuevos retos para alcanzar una movilidad más sostenible y eficiente», se pasó revista a la conectividad de y entre las islas, por tierra mar y aire, principalmente mediante preguntas del público, canalizadas a los entrevistados por el director de la Provincia.

Sin obviar el gran interés de lo tratado en los temas de movilidad por carretera, quisiera detenerme en las conexiones aéreas entre islas, al disfrutar el archipiélago canario, según los entrevistados, de una conectividad excepcional, sin parangón en otras regiones. .

Pues bien, una de las preguntas del público me pareció muy pertinente, al inquirir sobre los estudios realizados hasta la fecha sobre la viabilidad de la aviación de propulsión eléctrica en su aplicación a conexiones en el archipiélago, especialmente indicada por la corta distancia entre islas. Por la contestación de la directora general de transportes, me dio la impresión de que tales estudios no estaban entre las prioridades de su dirección general.

Permítanme extenderme sobre el particular. Es bien sabida la importancia para la descarbonización reducir los efectos de la aviación con motores de combustión, cuyo uso se viene incluso penalizando. Además, e l mayor gasto de combustible por km se produce en trayectos cortos por lo que es precisamente en vuelos regionales donde mayor es la incidencia del consumo de combustible

La alternativa a los motores de combustión es la propulsión eléctrica, de dos posibles tipos en la actualidad. El primero, que permite vuelos de mayor alcance, pero a velocidades más bajas, del orden de 150 km/hora, se consigue mediante pilas de combustible . Estas transforman el hidrógeno en electricidad, que es almacenada en una batería, más operativa a la hora de alimentar el motor eléctrico del avión.

Con el segundo, con uso exclusivo de baterías, se consigue mayor potencia, pero por tiempo más corto. Sin embargo, la capacidad de almacenar energía ha llegado ya a unos valores que hacen factible la utilización de baterías para la aviación comercial. Y no estamos hablando solo de vuelos experimentales. Ya son operativas pequeñas avionetas para dos personas y distancias cortas, pero también vuelan prototipos de mayores prestaciones , con prometedores resultados de firmas como Boeing o Airbus. Por ser más concretos, y sobre todo de cara a una posible utilización del sistema en las islas, cabría mencionar el modelo de avión eléctrico ES 19 de la compañía sueca Heart Aerospace, con capacidad para 19 pasajeros, y con una autonomía de 400 km, cuya adquisición ha sido ya formalizada, para entregas destinadas a líneas regionales de Suecia, Canadá y EEUU, en el año 2026. El modelo ES 30, para 30 pasajeros, más adecuado para el mercado canario, está también en fase avanzada.

Por supuesto que no sólo el ahorro de combustible es espectacular, sino que los gastos de mantenimiento se reducen en un 80% y los motores, además de más económicos y seguros, son más silenciosos, pudiendo acortarse distancias sobrevolando zonas densamente pobladas.

Yo creo que no hemos de esperar a iniciativas de la administración del estado, sino que merecería la pena investigar ya el mercado de aviones eléctricos desde esta comunidad autónoma, por la parte que nos toca.