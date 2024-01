A Magüi

Es un acierto que hayan adornado las paredes con representaciones del arte universal. Ir a la consulta hospitalaria es de por sí una experiencia inquietante, incluso si se acude simplemente en condición de visitante. Ver enfrente de uno Tarde de domingo en la Gran Jatte, de Seurat, con sus colores difusos y un puntillismo descaradamente solícito con la mirada curiosa del espectador, mueve a la tranquilidad, a deshacer cuantas preocupaciones nos asistan. Aunque no siempre se consigue el efecto deseado, no tanto por el artista y su obra, como por el problema que obliga a desplazarse al lugar. Intuyo que, como todo en esta vida, dependerá del protagonista y su circunstancia personal. En determinadas ocasiones, el sosiego del enfermo se relaciona más con el que tiene justo al lado que con lo que cuelga de las paredes. En cualquier caso, se percibe en el ambiente la sofocante ansiedad por un diagnóstico que, por esperado o informado que esté, no deja de suponer un duro golpe. Pararse a pensar en la situación de cada cual, en ese solar único que es el individuo, pone los pelos de punta.

Desde el primer curso de Medicina, según tengo entendido, le inculcan al futuro facultativo que lo principal es el enfermo. La gripe de fulanito puede ser un proceso banal, mientras que en zutanito, de contraerla, le llevaría a las puertas de la muerte. Esta realidad, injusta y cruel como ninguna, tiene una de sus peores manifestaciones en aquella dolencia cuyo nombre es como recibir una sentencia inapelable. En tal lance, la comunicación de la noticia al paciente debe atender a un manejo psicológico a la par que médico de indudable profesionalidad. La compañera que supo del suyo –esto es nominativo de principio a fin– se mantuvo razonablemente entera frente a la revelación. Es más, se mostró confiada con la que se le venía encima, desde la extirpación de la masa tumorosa hasta las últimas sesiones de radioterapia. Y luego a cruzar los dedos.

No sé qué cuadros fueron testigos de su ansiedad, ni siquiera si la consulta en la que se escuchó la palabra «cáncer» era tan fría como el vacío inescrutable, pero me hubiera gustado que le acompañaran Seurat, Degas, Monet, tal vez Cézanne o Gauguin, sin olvidar al pintor de la alegría, Pierre Renoir, al recibir una noticia así, dándole el calor que, desde la distancia, muchos le brindamos en silencio. La enfermedad pone en su sitio al más pintado, y no hay grande o pequeño ante su presencia, sino dignidad en soportar el asedio. En cierto modo, cuando llegan mal dadas, se descubre el fondo de cada uno y puedo asegurar que la compañera no ha bajado la guardia en ningún momento, haciéndonos partícipes de algo que ya conocíamos de largo, su talante risueño y una fe inquebrantable como bandera. Me la represento como la esbelta dama de Tarde de domingo, con la sombrilla en lo alto y la mirada perdida sobre el piélago de Las Canteras a la espera de un cálido abrazo.