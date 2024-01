Pensaba escribir un artículo sobre el famoso y asqueroso caso Epstein, pero leyendo el periódico una de mis sosegadas mañanas de prensa y café, me topé con el siguiente titular «La policía desarticula en las islas una red que compartía pornografía infantil» y pensé «¿Para qué demonios me voy a ir a Estados Unidos si tenemos la misma escoria escondida entre nosotros?» En esta redada once personas fueron detenidas, todas de la provincia de Las Palmas, de las cuales, a uno de los apresados, un informático de Puerto del Rosario, se le incautaron diecinueve discos duros y once memorias USB. Al final de la investigación los agentes recopilaron once ordenadores, cuarenta y cinco discos duros, cuarenta y seis memorias USB, dieciocho tarjetas de memoria, ocho teléfonos móviles y dos Tablet. ¿Son ustedes conscientes de la cantidad de material pornográfico que puede haber en todos esos dispositivos? «Es que están enfermos», he oído más de una vez. Y sí, pero no. Perdonen que me ponga ahora un poco técnica, pero creo que es importante diferenciar lo que es la pedofilia, que sí es un trastorno recogido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DMS-V) de la pederastia, que no está recogido como trastorno mental. La pedofilia o trastorno pedófilo se clasifica como un tipo de parafilia, una categoría de trastornos que se definen por fantasías, impulsos o comportamientos inusuales que son recurrentes y sexualmente excitantes. Según el DSM-5, para que la pedofilia pueda diagnosticarse clínicamente, tales pensamientos y comportamientos deben causar angustia o dificultades interpersonales al sujeto afectado, o causar angustia, lesión o muerte a personas que no desean o no pueden consentir comportamientos sexuales. Por otro lado, la pederastia se puede definir según la RAE como «Abuso sexual cometido con niños». Hay un ligero matiz entre tener deseos e inclinaciones sexuales hacia menores, que es totalmente rechazable, pero que no deja de ser una enfermedad y precisa de atención psiquiátrica y psicológica; y el hecho de llevar a cabo ese deseo, que es el caso de los pederastas, y además es una conducta delictiva. Entonces no me vale eso de «Están enfermos», pues la mayoría de las veces, las personas con pedofilia rechazan sus deseos y luchan contra ellos. Es bastante bajo el índice de pedófilos que llevan a cabo sus fantasías. En cambio, el pederasta, no solo no rechaza sus impulsos, sino que los lleva a cabo y pretende quedar en el anonimato mediante el chantaje o la amenaza a sus víctimas. ¿Qué carajos está pasando en la sociedad? En España, el año pasado se detuvieron a ciento veintiuna personas, ciento dieciocho hombres y tres mujeres, por uso y distribución de pornografía infantil. Soy de letras y no alcanzo a contabilizar la cantidad de víctimas. De niños dañados, de traumas, de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué contra los más vulnerables? ¿Qué culpa tienen los niños de la maldad de los adultos? Sin embargo, siempre acaban ellos pagando los platos rotos. Está claro que no es fácil acabar con esta lacra, se reproducen tan rápido como los gremlins malos. Solo podemos enseñar a los niños a poner límites, a identificar la manipulación y a detectar a esa clase de depredadores. Solo nos queda la educación como arma contra la maldad del ser humano. No dejemos de enseñar a los niños a decir ¡NO! A decir ¡BASTA! Y a diferenciar entre «Secretos buenos y secretos malos». Los secretos buenos les hacen sentir emoción y alegría, como dar una sorpresa. Los secretos malos les hacen sentir tristeza, miedo y culpa y deben contarlos. No miremos para otro lado, porque se esconden entre nosotros.