Me reprochan algunos amigos mi «ensañamiento» con el idioma español en pasados artículos al denunciar la ausencia de una palabra para describir una vivencia gozosa y excepcional, suplida finalmente por el coloquial «flipe». Por ello y en compensación quiero llamar aquí la atención sobre el fenómeno opuesto, un tándem de palabras que en otros idiomas solo merecen una sola, pero perfectamente diferenciadas en español, con su dimensión enriquecedora: ser y estar. Lo permanente y lo temporal. Lo que por cierto permitió a Juan Belmonte crear la preciosa frase: «se torea como se es y como se está».

*

No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero me da la impresión que las suegras de hoy no tienen tan mal cartel como antaño. A título de ejemplos veamos algunos refranes, tan antiguos como rancios: «a la muela se ha de sufrir, lo que a la suegra» «suegra , ni aún de azúcar es buena».

«suegra, ninguna buena, y una que lo era, quebrose una pierna» «obra comenzada, no te la vea suegra ni cuñada». Tal vez porque en estos tiempos en que trabajan los dos miembros de la pareja, la suegra, léase abuela, se ha convertido en la pieza indispensable del puzzle familiar: la de niñera, en muchos matrimonios «full time». Por no hablar del salvavidas de pura supervivencia que representan para algunos la suegra y el suegro en tiempos de apuros económicos. Al final la suegra no es que trastorne una familia, sino que viene a ser el mortero que la mantiene unida, la que en muchos casos termina vertebrándola.

*

Pero ya que hablamos de peligros para la familia, en mi opinión los que mayor posibilidad de dislocarlas representan son los elementos familiares «incorporados», o sea el yerno o la nuera, que recién adoptados en la familia desconocen el disco duro de la misma, y son los más propensos a querer imponer sus valores, a menudo virando a su pareja contra su propia familia.

Lo curioso es que buceando en el refranero no he encontrado más que referencias de raspafilón al problema de la pareja abducida por el yerno o por la nuera. Ayúdenme a encontrar alguna de estas magníficas muletas del pensamiento que constituyen los refranes, para dar cuerpo a esta situación, o en su defecto, propongan uno «ex novo».

*

En estos tiempos de confrontaciones étnicas, religiosas, y sobre todo políticas, creo que sería conveniente tratar de suprimir los elementos que dificultan la convivencia o ayudan a construir los muros que amenazan a nuestra sociedad. Y no estoy hablando solo de las prendas de vestir, que a modo de uniforme ubican al interesado, ya sea el kipá que ostentan los judíos sobre sus cabezas o el velo impuesto por su fe a las mujeres musulmanas. Me estoy refiriendo a algo tan sutil y polémico como el lenguaje inclusivo, adoptado como uniforme ideológico identificativo, de aquellos adictos al «todos y todas». Por poner un ejemplo de hace unos días, unas declaraciones de toda una vicepresidenta de gobierno, despotricando contra la explotación de «los trabajadores y las trabajadoras». Ahora eso sí, seguramente traicionada por el subconsciente , al imputar sexo a los culpables,: «los directivos y los empresarios».