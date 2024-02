Un aplauso para las madres

Drag Shíky, ganador de la Gala Drag Queen 2023 / Andrés Cruz

Hoy será una noche de ilusiones. No solo para los aspirantes a drag queen del Carnaval. Todas aquellas personas que están día a día ayudando y aconsejándoles podrán ver un sueño cumplido. No es solo a ver si gana su Drag favorito. Es poder, por fin, sacar ese estrés acumulado. Este miércoles estuve en el carnaval de Los Realejos y me di cuenta de que los drag tinerfeños estaban acompañados por sus madres.

Esto me recordó que yo también tengo una y que soy quien soy gracias a ella. Ella, y lo recuerdo vívidamente, me disfrazaba y llevaba a las fiestas de primaria. Recuerdo hasta el disfraz, de ruso. No creo que tuviera más de cinco años. Y también cómo iba a las cabalgatas de payaso o de spiderman, con ella, de la mano. No es hasta ahora que me doy cuenta, con los ojos vidriosos y una sutil sonrisa, del amor en cada puntada.

Las salidas que nos pegábamos subidos en las guaguas. Las noches de espera, cuando yo salía a los mogollones con los amigos a mariconear, y llegaba a casa y me encontraba una luz encendida en la cocina y sobre la mesa una toalla y desmaquillante del bueno, de ella, para borrarme la cara. Tiene ya 83 años y las ganas quedan en su recuerdo. Sigue esperando a verme por alguna tele o la visita de la mascarita.

Hoy habrá 13 madres expectantes, 13 madres ganadoras y orgullosas, porque aunque no lo crean o sepan, son parte importante del espectáculo de esta noche.

A todos los drags que esta noche competirán por la corona, mucha mierda: suerte ya tienen teniendo a sus madres. Patrocinado por Discoteca El Coto, el Matamoros.