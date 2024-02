Cuando las Islas se queden sin suelo

Construcción ilegal en suelo rústico detectada en la isla de La Gomera. / R. Acosta

El turismo en Canarias no se cansa de batir récords. Justo después de superar las cifras anuales de turistas en 2023, así como el número de viajes realizados en los aeropuertos del Archipiélago, los registros del mes pasado vuelven a hacerlo: este enero ha tenido los números más altos de visitantes.

El crecimiento sin límites no tiene ningún sentido. Además, revela una profunda injusticia social. Para empezar, porque la tierra y los recursos son finitos, más aún en un territorio reducido y fragmentado como es este. Lo lógico es que se repartan porciones equitativas a cada persona, respetando yacimientos y zonas protegidas, para que desarrollar la vida sea posible. Sin embargo, no dejamos de ver cómo la tierra se acapara con fines turísticos. Y si quitamos pedazo tras pedazo, las consecuencias son evidentes: vivienda más cara y degradación de los espacios.

Los macroproyectos turísticos se han puesto de moda en un momento en que a la población canaria le está costando encontrar un sitio para vivir. La «solución» que muchas personas han encontrado es el piso compartido, sobre todo aquellas que intentan independizarse. Así, los canarios y las canarias viven en lugares cada vez más reducidos, sin poder tener algo que sea suyo, mientras se siguen abriendo nuevas plazas turísticas. Alquilar una habitación no es la tendencia de generaciones que han decidido no comprar casas, sino, en muchos casos, la única opción viable. Y, a veces, ni siquiera eso es posible.

Lanzarote se declaró saturada de turistas el año pasado, pero tendrá dos hoteles nuevos que ocuparán 17.625 metros cuadrados para albergar a casi 300 personas. La Palma podrá alojar a más de 500 visitantes adicionales en el hotel con balneario Dichosa Wellness Clinic, de 180.000 metros cuadrados, ubicado en el nacimiento del volcán Tajogaite originado en 2021. El resort fue nombrado de interés insular por el Cabildo de La Palma.

Recientemente, el Defensor del Pueblo concluyó lo que distintos colectivos venían anunciando desde hace tiempo, y es que la declaración de impacto ambiental del Circuito del Motor de Tenerife está caducada. Un proyecto que desde su anuncio ha despertado descontento y controversia en muchos círculos, no solo por su impacto medioambiental, sonoro y lumínico, sino también por el perjuicio que supone para zonas residenciales y los intereses cruzados de las administraciones públicas.

Dreamland, Cuna del Alma, La Tejita… Solo en los últimos años, se han emprendido no pocos macroproyectos orientados a atraer más y más turismo. Y aunque la movilización ciudadana ha logrado frenar algunos, nuevos proyectos y nuevas obras seguirán ocupando el territorio si no cambia la forma de invertir en Canarias.

Ya hay turismo de sobra. No hace falta atraer más. Las Islas no pueden seguir mandando el mensaje de que no pasa nada si hay demasiados turistas porque siempre pueden crearse nuevos hoteles con más camas. La demanda es alta porque se ha vendido Canarias como un destino barato y paradisíaco, pero el territorio nunca será lo suficientemente grande para hacer frente a la cantidad de turistas que quieren venir.

No es odio a los turistas. Tampoco se les está persiguiendo. Todo este asunto se basa en una premisa muy sencilla: fomentar un turismo comedido y responsable para cuidar el territorio y a las personas que lo habitan. La implementación de un modelo especializado seguramente hará que viajar sea más caro, pero esa no debería ser una preocupación. Ser turista no es un derecho. Nunca debería legislarse como si lo fuera.

El debate entre el crecimiento turístico sin control y las medidas para frenar la saturación no debería existir, pero lleva décadas discutiéndose. Mientras, las cifras siguen al alza. Se espera que esta Semana Santa aumenten un 6% las reservas de vacaciones en Canarias respecto al mismo periodo del año pasado. Se suman así más visitas que servirán en el futuro para justificar un nuevo macroproyecto que alojará a cientos de personas. Hasta que la tierra se agote o se asfixie, el turismo en Canarias seguirá batiendo récords.