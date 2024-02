Crisis en chino significa «Oportunidad»

En el ejercicio de la práctica de la bondad con nosotros mismos pronto nos descubrimos mirando a nuestros yoes del pasado con cierta ternura. Qué ingenuos, qué inocentes, qué valientes, qué asustados, qué equivocados pudimos llegar a estar -podemos seguir estando, no importa, lo importante es hablarse con amabilidad pasado el tiempo de cicatrización suficiente-. Ojalá poder hablar con esas antiguas versiones nuestras. Ojalá poder ponerle a mi yo de hace un año las manos en los hombros, mirarla a los ojos, decirle: «No vayas a esa entrega de premios, pasarás hambre y volverás muy disgustada a casa». Qué mal lo pasé esa noche, no sé cuánto dinero me gasté en una ropa que no volví a usar en ninguna otra ocasión solo para cumplir con la etiqueta estúpida, la etiqueta ridícula de una entrega de premios literarios que no iba de literatura en realidad sino de personas superficiales y muy orgullosas de su estatus social o, peor, de sus trabajos de columnistas. Ahora que ha pasado el tiempo y se enfrió la sopa puedo apretar el recuerdo en mis manos como si se tratase de una pelota y reírme, pero nunca en mi vida había sido tan consciente de la existencia de un Ellos y un Nosotros como lo fui esa noche. En la pirámide en la que se organiza la sociedad yo tenía mucho más en común con las personas que servían las copas y la cena esa noche que con nadie más.

Tampoco me había sentido en la vida tan animal extraño, tan increíblemente incómoda ante el derroche y el goteo incesante de personas que no pintan absolutamente nada en una entrega de premios literarios, como Borja Sémper -supongo que lo invitaron en calidad de inesperado poeta contemporáneo, si no… no me lo explico- o Pedro J. Ramírez. Me gustaría decir que no sé en qué pensaba yo cuando me presté a algo así, pero sí lo sé, tuve una idea ridícula, una ridiculísima idea: padecí un acceso de fe que me hizo dar por hecho que aquello iba de literatura, no de fotos en un photocall. Desde luego ese fue mi primer error, el creer que de verdad a una entidad bancaria y a una revista de moda les importaban los libros y quienes los escriben. Ven, daría dinero por poder hablar conmigo misma antes de esa noche porque podría poder haberme quedado en mi casa. Podría haberme ahorrado el dinero del traje, los zapatos, el bolso, los taxis y la sensación de haber formado parte de una suerte de safari en la que los animales expuestos a la vista de todos eran las personas que figuraban en la lista de nominados y nominadas a las diferentes categorías de esos premios. Ninguno de nosotros pegaba mucho allí. Escogí ir, sin embargo. No recuerdo cuál era la dotación económica del premio al que optaba, creo que cinco mil euros. Este fue mi segundo error: olvidar que un banco nunca, bajo ningún concepto, le regala nada porque sí a la gente como yo. Ganar no gané nada, por supuesto. Solo me llevaron de attrezzo. Meses después recordé ese dinero y pensé en que tendría que restarle un 15% de IGIC, la cuota de autónomos y el correspondiente pago de la declaración trimestral y me alegré de no haberme llevado más que el aplauso del público -qué vergüenza, creo que ni sabían cómo luce mi cara- y el alivio de no tener que poner en ningún sitio que gané un premio que daban un banco y una revista de moda siendo yo una persona que desprecia con toda su alma a los bancos. A pesar de todo, lo peor de esa noche no fue nada de esto sino descubrir con pena que una periodista a la que me gustaba escuchar en un podcast que me acompañó durante mucho tiempo es, en el trato cara a cara, una persona muy maleducada y desagradable. Añadiré esto como error número tres a la lista: uno no debe humanizar de ninguna manera a un periodista. Sería fantástico cerrar esta anécdota con una lección aprendida y algún tipo de plan para el futuro, lo cierto es que me juré que nunca volvería a prestarme a una cosa así y me gustaría mantenerme firme en el propósito, pero quién sabe. Qué aburrido sería todo si no necesitásemos mínimo una vuelta de campana tras un choque brutal para aprender según qué cosas.