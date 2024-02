Me fui de Tenerife a los 23 años para evitar que los amigos me siguieran deteniendo por la calle para hablar, hablar y hablar». «¿Y de qué hablaban?» «De que había que salir de aquí». Fernando Delgado se sacó unas oposiciones muy sencillas en Radio Juventud y pidió Madrid como destino. Lo tenía claro. Era entonces un joven muy alto, que prefería citar a novelistas y recitar a poetas que dar una opinión –sus poetas eran toda su opinión -- con unos ojos azules desde el que se trasmitía una alegría inocente e invencible Su familia, muy humilde, vivía muy cerca de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife. Ahí vivió su madre que para él era una devoción. Un pibe de barriada más que de barrio. La barriada es más un espacio suburbial y anónimo que ese sentimiento mancomunado que representa el barrio. Delgado necesitaba largarse de la barriada, de la isla, de los curas y de los chismosos, y yo sospecho que siempre, siempre, se estuvo marchando, que a pesar de los éxitos profesionales y del afecto de los amigos no podía evitar marcharse. Más adelante se hartó de Madrid y se fue a vivir a Segovia. Y después llegó el traslado a Valencia ya cerca de la vejez, a principios de siglo. Nunca tuvo dificultades para reinventarse justo lo necesario –ni más ni menos - a fin de adaptarse a una nueva circunstancia vital. Siempre fue atento y generoso, amable y respetuoso, laborioso y comodón, hechizado por la vida y buena gente con tal la estupidez o la villanía no fueran a tocarle las narices. Entonces no tenía piedad. Le recuerdo, en una entrevista, fulminar a un pésimo novelista isleño con una ironía magnífica: «Sí, sí, me consta que fue a la Península para alcanzar la fama universal, pero no sé cómo le habrá ido». Por lo demás era un hombre de palabra. Un hombre que servía a la palabra.

Existía una dificultad inicial para tratar a Fernando Delgado y era su voz extraordinaria. Una de las voces más potentes, hermosas, limpias, redondas e infalibles del último medio siglo radiofónico en España. Era una voz con un ritmo propio y unos énfasis perfectos, una voz que parecía que inventaba las palabras, cinceladas en el aire según salían de la boca. Hablabas con Fernando y se te antojaba que estaba impostando, recitando un papel, simulando cualquier cosa, y no: era, simplemente, la cristalina fisonomía de su voz la que te distraía, como a otros distrajo su belleza de juventud ligeramente agigantada y tímida- «Pero, Alfonso, ¿cómo no he te has marchado ya?», me dijo una vez y yo creí que me estaba vacilando. No: el hombre estaba sinceramente asombrado. Como lo estoy yo ahora, aunque ya sin remedio. Creativo, intuitivo y astuto como profesional de la radio y de la televisión, también se metió en política porque, para bien y para mal, ser director de Radio Nacional de España o consejero del Consejo de Administración de RTVE es participar en la política. Yo le escuché más de una vez reproches sarcásticos a los políticos, pero después se presentó y salió elegido diputado por el PSOE en las Cortes valencianas. Ya era mayor y no había ninguna sed de poder en ello. Es que, creo yo, su último amor fue Valencia y ahí encajó como un guante un poco cuarteado ya, pero tan curioso como siempre en su afán de acariciar el mundo. No para comprenderlo, porque entendió que era imposible, sino para disfrutarlo, para recibirlo a cara descubierta y con los ojos abiertos y fundirse con él.

Nunca he entendido demasiado la insuficiente importancia concedida a la poesía de Fernando Delgado. En Proceso de adivinaciones y Autobiografía del hijo pueden encontrarse poemas memorables. Se me citarán las novelas, pero no me gustaron demasiado. Fernando tenía un problema con la intimidad, no con la suya, por supuesto, sino con la intimidad como materia novelística. Su calidad como prosista está en otras partes, en esos dos libros menores e impregnados de encanto, Me llamo Lucas y no soy un perro y Mirador de Velintonia. Su muerte me ha oscurecido este domingo radiante de azul: intuyo el amargo sufrimiento de aquellos que tuvieron la magnífica suerte de ser sus amigos.