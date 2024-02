Prohibir y dar ejemplo

Un código QR en la pantalla de un smartphone. / EP

Ya debe ir para un decenio el tiempo que hace de la entrada de los smartphones en los colegios. Seguimos hablando de «nuevas tecnologías» desde entonces, no muy en sintonía con la noción que tenemos hoy del paso de los años y su impacto en la vida cotidiana. El caso es que en todo este periodo el establishment educativo se lanzó con entusiasmo a la introducción de una realidad conectada en las aulas: las editoriales apostaron por cambiar papel por pizarras y archivos electrónicos, se compraron tablets como soportes de los contenidos y se incluyeron esas competencias digitales transversales en el currículum a desarrollar en las diferentes etapas educativas. A veces, no pocas, sin definir un concepto claro acerca de qué competencias exactamente queríamos que adquiriera el alumnado, cómo debían ser realmente esas nuevas lecciones y actividades, o el impacto que todo ello tendría en el proceso de asimilación de conocimientos a través de la lectura tradicional, o la expresión escrita de lo que demonios se hubiera aprendido en clase. Fetén.

Reto a cualquiera que conozca la realidad educativa vigente a que niegue con rotundidad que los estudiantes, en la más cruel de las generalizaciones, no tienen dificultades de comprensión lectora relevantes (pregunten al profesorado de matemáticas a la hora de evaluar los problemas que les proponen), escriben poco y peor, se muestran reacios a asimilar del tirón más de un párrafo y finalizan la Educación Secundaria Obligatoria con apreciables déficits en las capacidades y conocimientos adquiridos, con respecto a lo que debían haber aprendido a fuego.

Pasando por alto estas minucias, la atención mediática, pero también la de la gestión educativa, parece enfocada en la proliferación de acontecimientos en torno al mal uso de las tecnologías de uso doméstico. No olviden esta palabra: “doméstico”. Y es cierto que resultan descorazonadores, cuando no alarmantes, esos episodios de acoso digital permanente y recurrente. O la banalización de los valores decimonónicos en torno a los cuales se ha levantado la Educación contemporánea, en detrimento de los que rigen las dinámicas en las redes sociales. O, por qué no decirlo, la demonización un tanto hipócrita del móvil en manos preadolescentes como el principal culpable del deterioro de la calidad educativa por parte de un universo adulto que abusa de él sin medida.

Hagan los paréntesis que estimen, y aludan a los vivificantes ejemplos de jóvenes que sí se mantienen al margen de la tendencia general, crecen y se desarrollan aprovechando todas las ventajas del mundo actual y alcanzan unas capacidades mucho mayores que las que podíamos haber soñado hace unos años a ciertas edades. Esos chicos y esas chicas son, personalmente, mi gran esperanza. Los hay, están ahí y el sistema debe cuidarlos y abrirles todos los caminos que sean necesarios hacia el futuro que merecen. Pero no nos engañemos, no son una tónica imperante. No tenemos ni una sociedad ni un modelo educativo que propicie esas consecuencias a cascoporro.

A lo que voy es que, pasado este tiempo, de pronto familias y administraciones reaccionan con pánico a la invasión digital en las aulas, facilitadas por la puesta a disposición de los menores de dispositivos que se les da en casa. ¿Prohibir los móviles en los colegios? Es una medida que hace años han adoptado muchos centros educativos en Canarias. En el planeta. Los docentes han tenido que lidiar en el día a día conectado desde hace unos cuantos cursos, y las direcciones de los centros han venido adoptando decisiones empujadas por un puro sentido práctico. Ahora bien, ¿convertir lo colegios en burbujas desconectadas de la realidad, en donde el alumnado no recibe ni una mínima pauta acerca de cómo manejarse en la red y en las redes?

Dudo de que eso funcione, cuando fuera del aula la vida sigue salpicada de likes, fake news, stories, celebrities low cost saltando de pantalla en pantalla y, básicamente, una población adulta embobada hasta la médula por el smartphone. Hasta ahora, el modelo no ha funcionado, porque ni siquiera se aprende cómo manejar herramientas de escritorio básicas como las búsquedas en la web de información fiable, o un eficiente manejo de un procesador de texto en un ordenador. En adelante, nada funcionará si abordamos el asunto digital en la educación como si los colegios estuvieran en un plano paralelo de la existencia. Conviene pensar en un concepto integral de educación, social y general. Para grandes y pequeños. Plantearnos si no es hora de restringir de verdad el uso del móvil en determinados escenarios públicos (ciertas dependencias sanitarias y administrativas), habilitar un uso sensato de pantallas para el servicio público en los espacios que sea preciso, liberar los hábitos de la cultura de esas molestas alertas y luces irritantes (teatros, conciertos… ¡bibliotecas!). Reconocernos como unos verdaderos montaraces peligrosos con tecnología punta en las manos, muy por encima de nuestras posibilidades. Abordar nuestra realidad social como un aula en el que debemos aprender todos a sacar un partido realmente útil de toda esta conectividad y dispositivos. Con educación. Y dando ejemplo. Esto último, en un contexto «doméstico», y como madres y padres ya saben, es la herramienta más poderosa para llegar de verdad a los adolescentes. El ejemplo.