Ira en las gradas

Pelea y tangana en un partido de fútbol en Canarias: hasta siete sancionados

El fútbol es la única religión que no tiene ateos…». Eduardo Galeano era uno de esos intelectuales no desconfiados del balompié pese a sus múltiples contradicciones. Nos une y nos separa, nos alegra y nos hunde, juramos abandonarlo cuando nos regatea la gloria, pero siempre volvemos a caer en el afrodisiaco… El fútbol es un reflejo del tiempo y su paso, de algunas cosas buenas de nuestra sociedad y de muchas malas. Entre estas últimas, aspectos como la violencia y el racismo se suelen llevar la palma. No hay fin de semana donde uno no se asquee con algún episodio en el fútbol profesional, en un partido de regionales o, lo que es peor, en los encuentros infantiles.

En nuestro país, y sin ánimo de patrimonializar los méritos en el ámbito de las desgracias, cuanto más al sur más puedes encontrar tasas altas de pobreza, paro, violencia de género, violencia infantil, desigualdad, desatención… y seguramente también de episodios dramáticos entre padres (y ya también entre madres) que se pelean entre sí, amenazan a un árbitro al que se les olvida también ver a como a un niño, o sienten la primitiva pulsión de abandonar las gradas y saltar al verde a zurrarse, víctimas de todos sus propios complejos, frustraciones y mediocridad. Qué triste es ver a, cada vez más, padres futboleros implorar que cuando su hijo crezca no quiera apuntarse a un equipo infantil, solo para poder librarse del posible trance de verse en una situación como esa.

Es fácil decir que hace falta más educación para evitar esto. También es fácil, pero quizás más necesario, pedir que las medidas sean más ejemplarizantes y drásticas contra quien es capaz de ser un hooligan en un partido de niños. La persecución de estos comportamientos de odio deben precisamente equipararse a eso, a delitos de odio (y como tal responder así ante las leyes). La primera vez que vi un partido de fútbol femenino profesional, como futbolero de dos piernas dotadas únicamente para sentarse bien a ver los partidos por la tele, lo que más me llamó la atención fue la falta de peleas, insultos, odio o violencia como marco del espectáculo (claro que también las hay, pero a años luz en proporción). Tal vez es ahí, en equilibrio con un endurecimiento de las penas por violencia o racismo tanto en el fútbol profesional como en el infantil, donde podamos salvar una pasión que puede ser tan hermosa. «Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido…», lamentaba el escritor uruguayo.