La cháchara de Patxi

Mientras avanzan asuntos más prioritarios, como la futura ley de vivienda, sobre la que existen divergencias entre los cabildos y en el seno de Coalición Canaria, primer partido del Gobierno autónomo, seguimos con la sucesión de gansadas psocialistas alrededor del caso Koldo. Estuvo por aquí Patxi López, que no pinta nada en el Gobierno central, ciertamente, y que tampoco es un negociador clave con los independentistas catalanes siquiera para confeccionar los venideros presupuestos generales, pero al que Pedro Sánchez ha confirmado como mastín parlamentario del PSOE. En cualquier democracia madura europea la actitud de un portavoz parlamentario como López sería asombrosa y tal vez intolerable: miente una y otra vez, muestra un desconocimiento palmario de asuntos políticos, jurídicos y económicos fundamentales, se entrega con pasión a la agresividad verbal y al desprecio ritual a quien no le baila el agua a su señorito y a él mismo, deslumbra acusando de insultar ferozmente a colectivos y personas a las que él lleva años insultando con furia sarracina. Recuerdo que en una tertulia radiofónica, ante una de sus repetidas contradicciones, una periodista le lanzó una ironía y sonrió, y López le chilló que no se riera. Es un hombre entregado a la misión de ser ya no políticamente respetable, sino moralmente verosímil.

Por supuesto, a López le preguntaron los periodistas por la ramificación canaria del caso de las mascarillas corruptas (e inservibles) y no asombró a nadie: la reacción del PSOE ha sido ejemplar, el PP tiene mucho que decir, pone la mano en el fuego por Ángel Víctor Torres, no está dispuesto a mandar a nadie al patíbulo. Me gustaría saber, fríamente consideradas, qué significan unitariamente y en conjunto estas frases manoseadas y que a estas alturas son puro excipiente verbal. No queremos conocer las opiniones del señor Patxi López, sino el análisis de los hechos del PSOE –una explicación– la exposición de la información administrativa de la que puedan disponer los socialistas y su criterio (verificable) sobre la responsabilidad política. A López no se le pide una opinión: se le exige información y la actitud política y moral de su partido ante la misa. Poner la mano en el fuego por fulano o zutano puede significar algo para la mano afectada, pero absolutamente nada para los demás. No se puede referir uno a la ejemplaridad de un partido cuando se está investigando judicialmente el comportamiento hipotéticamente delictivo de cargos políticos y orgánicos de dicho partido en un pasado muy reciente y en medio de una catástrofe social. Todo son eructos retóricos que resuenan como groserías en la conversación pública.

Mientras tanto siguen fluyendo las filtraciones de los informes de la Guardia Civil. El otro día, en su atractivo y exasperante podcast, Arcadi Espada advertía sobre el uso periodístico de informes policiales en amplias arquitecturas delictivas, políticas o no. Los informes de la Guardia Civil no son una verdad revelada y sacramentada: si fuera así resultarían superfluos jueces y fiscales. «La Guardia Civil», venía a decir astutamente Espada, «también quiere tener razón, como también pasa siempre con culpables e inocentes». Si Torres o Antonio Olivera son citados en las grabaciones a los cabecillas de la trama corrupta asociado con Koldo García, eso no significa necesariamente –digan lo que digan esos canallas– que estuvieran implicados directa o indirectamente en el asunto. Y sin embargo la información acumulada –y contrastada y a veces enriquecida por muchos medios de comunicación– es ya suficiente para asegurar que las responsabilidades políticas pueden y deben ser señaladas y exigidas en Baleares y en Canarias. Información veraz, transparencia, responsabilidad, rigor político y respeto institucional: no son las exigencias de un Torquemada, sino de una democracia parlamentaria digna de ese nombre.