Razones para dimitir

Dos culpas acumula Ángel Víctor Torres derivadas de los presuntos negocios multimillonarios perpetrados por los comisionistas en la compra de mascarillas: in eligendo (la falta de cuidado en la elección de la persona que produjo el daño) e in vigilando (la falta de control de la persona cuya custodia tiene encomendada el responsable). A estas dos fallas sobresalientes en la actuación del expresidente del Gobierno de Canarias durante la pandemia, se unen las pruebas recopiladas por los agentes policiales y los inspectores de Hacienda, que ofrecen indicios suficientes para creer que hubo una trama que saqueo las arcas autonómicas. A favor del ahora ministro de Administración Pública y Memoria Histórica, su mérito a la hora de gestionar las medidas de emergencia para contener los efectos del coronavirus. ¿Pero resulta suficiente esto último para eximirle de unos errores que infligen un enorme daño a la calidad democrática y que ponen de manifiesto la capacidad de la corrupción para infiltrarse en el poder? ¿Vale sólo con demostrar que no hubo un enriquecimiento ilícito, ni de él ni de sus principales asesores, debido a la adjudicaciones bajo lupa judicial que se conocen hasta ahora?

El nivel de incumbencia de Torres (él ha preferido decir que se siente “afectado”) resulta prominente en los llamados caso Koldo y Damco, sin que ello presuponga tesis alguna sobre una participación activa ni corrupta de su persona en el estado actual de las investigaciones. Cabe entender que la “afectación” a la que se refiere conlleva, por responsabilidad, desencanto e imprudencia, un escenario natural de dimisión. En pura lógica debería ser su respuesta personal al constatar su fracaso a la hora de evitar o detectar a tiempo la trama, a la vez que se entiende (así suele ocurrir en la mecánica de los premios y deméritos de los partidos) que su nombramiento ministerial es una consecuencia de la corrección al frente de Canarias. La correlación no es tal, ni tampoco el caudal de explicaciones ha sido suficiente para alejar el fantasma de la sospecha ni un estado de alarma marcado por un acusado descreimiento sobre la honradez política.

Volvemos a situarnos en la resistencia numantina a la dimisión, a la propensión de aferrarse al cargo poniendo por delante los intereses personales (o la escala de valores propia) en menoscabo de la limpieza de la democracia. O bien, sacrificando al segundo del organigrama gubernativo (caso Conrado Domínguez) para escapar de la renuncia. Resulta evidente que nos encontramos lejos de estándares centroeuropeos, donde el plagio de una tesis doctoral, el exceso de velocidad o un abuso sexual acaban con una carrera política. Y es constatable, además, que hay un retroceso en España en en este sentido: Antoni Asunción dimitió en 1994 por la fuga de Roldán; Manuel Pimentel lo hizo en el 2000 por los intereses de la esposa de uno de sus colaboradores en una empresa subvencionada; Mariano Fernández Bermejo renunció en 2009 por participar con Garzón en una cacería; José Manuel Soria se fue en 2016 por estar en los papeles de Panamá... La gravedad de estas irregularidades o comportamientos parece menor que el gran pelotazo de las mascarillas.

Aquí no se discute sobre la presión del PP para cobrarse piezas rotundas de los socialistas. Salgamos de esa rotonda: pensemos por una vez en el bien público y en la responsabilidad que los ciudadanos otorgan a unos electos, con la intención de que sea custodiado y administrado con la misma pulcritud y decencia que la intendencia de cualquier familia española. Ese es el punto de partida. Y por lo pronto, ni en las Islas Canarias, ni en ningún otro territorio inmerso, se ha explicado cómo una mafia puede infiltrarse en una administración y romper poderes y contrapoderes. Una razón más para pedir la dimisión.