Imagen del documental 'No estás sola: la lucha contra La Manada'. / NETFLIX

No estas sola sobre el caso de La Manada, un trabajo riguroso que relata los detalles de la investigación policial para identificar en la plaza, entre miles y miles de personas, a los autores de la violación, no abusos; a los cuatro, más tarde cinco, que violaron a la víctima en un portal, con la dificultad añadida de que los autores del atropello sexual iban vestidos con la típica ropa de los San Fermines, blanco y rojo. Hay que verlo (Neflix) para estar orgullosos del trabajo policial rastreando miles archivos para ponerle cara a los violadores. “Una aguja en un pajar”, comentó la primera funcionaria policial de Pamplona que habló con la víctima en el banco donde la chica estaba sentada al conocer el contexto del acto, llorando sin consuelo. Ese breve encuentro fue determinante para localizar a La Manada horas después. “Tenían barba y tatuajes”, contó la chica. Dos ganchos que fueron acotando la presencia de los cinco violadores en la plaza, que por Whasapp presumían entre ellos de la experiencia por su hazaña. La impunidad animó a El Pendra a mostrar un tatuaje en su barriga sebosa. Esos detalles marcaron el final de su historia porque el suceso ya estaba en la calle, en los medios, y en la vida de todos los españoles, un caso que removió a un país. Mención especial para esas mujeres y hombres anónimos que se posicionaron al lado de la víctima regando el país de gritos “Yo sí te creo” o “No es abuso es violación”. Imparables. De cuantas escenas recoge el necesario documental, resultado de tres años de trabajo de sus autoras en la más absoluta discreción me quedo con la pantalla oscura y los relatos cortos de miles de mujeres contando su experiencia en el terreno de los abusos que habían silenciado hasta hoy. Una iniciativa de Cristina Fallarás.