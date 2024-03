Una farsa estúpida y peligrosa

Todo esto es una farsa tan burda y miserable que no termino de entender como siguen manteniendo cierta eficacia. Tres días lleva la patulea del PSOE – ministros, portavoces, dirigentes –cantando las maravillas de la ya inminente ley de amnistía, “una pieza de orfebrería jurídica”, como la ha llamado modestamente Félix Bolaños. Primera noticia de que la orfebrería se consigue con brochazos de pintura titanlux para rescribir el texto una y otra vez hasta que ninguna persona que tenga directas o indirectas responsabilidades penales, civiles o administrativas por su participación en el procés pueda ser condenada o procesada. ¡Qué joyita! El argumento central de las albricias socialistas es que la ley cerrará por fin los enfrentamientos en Cataluña. Ha llegado el momento de la reconciliación, del diálogo, del entendimiento. Es absolutamente indiferente que los beneficiados políticos de la amnistía – Junts per Catalunya y Esquerra Republicana – hayan ocupado esos mismos tres días en dejar muy claro que consideran la ley de amnistía como un triunfo de parte y que no es un punto de vista de llegada, sino un nuevo punto de partida para reavivar el proceso independentista. Lo han dicho y repetido, han insistido y se han reafirmado una y otra vez en ello. Carles Puigdemont regresará a Cataluña el próximo verano, y su regreso significará – repiten machaconamente – el recomienzo de la estrategia indepe para proclamar, unilateralmente si es necesario, la nueva y mesiánica república, o un poco antes o algo después de las próximas elecciones autonómicas.

Lo asombroso, con todo, no es la vencedora testarudez de juntistas y republicanos, sino que los mastuerzos socialistas – y sus coleguitas de izquierda -- simulen una sordera idiota e idiotizante e insistan en lo de reconciliación. No se preocupen, ya les van a dar ustedes reconciliación por todos los orificios. Primero está la negociación – en absoluto avanzada – de los presupuestos generales del Estado para 2024. Porque las elecciones generales se celebraron en julio pero ocho meses después no se dispone de una ley de presupuestos. Y eso que el país – como también babosea Pedro Sánchez hasta la náusea – votó claramente un gobierno de progreso. Si lo votó con tan diáfanamente, ¿cómo es que no se han aprobado ya las cuentas? No se han aprobado, sencillamente, porque no existe tal mayoría progresista en las Cortes pero, sobre todo, por JxC ha exigido que primero su amnistía y después presupuestos y punto. Y así se ha hecho. Los trastornos, problemas, asimetrías e improvisaciones que se deriven en los ingresos y gastos de gobiernos autónomos, diputaciones, cabildos y ayuntamientos devienen irrelevantes para Sánchez y su tropa. Ya produce pereza subrayar la pútrida evidencia: será Puigdemont, y no el presidente del Gobierno español, quien decida la duración de la legislatura.

Y con todo, muy probablemente, Montero zurcirá mal que bien unos presupuestos que sean tolerables para los independentistas catalanes y vascos. Con una ley de presupuestos aprobada Sánchez se creerá de nuevo eterno. Bernard Shaw, en uno de sus prólogos, afirmó que solo deseaba “unos pocos años de inmortalidad”. A Pedro Sánchez le ocurre lo mismo. Con unos presupuestos generales puede durar un par de años y convocar elecciones a finales de 2026 o principios de 2027. Es un táctico despiadado y a ratos brillante porque no emplea un solo segundo de su tiempo o su energía en definir una estrategia. Lo único estratégico es el objetivo irrenunciable: sobrevivir a la sombra de la Presidencia del Gobierno. A costa de la salud democrática de las instituciones, de la credibilidad de la izquierda socialdemócrata, de alquilar los valores constitucionales, de escuchimizar el debate parlamentario, de vaciar al PSOE y convertirlo en una unanimidad eclesiástica sin espacio para la crítica y el disenso interno, de perpetuar el privilegiado trato presupuestario a cambio de los votos de los independentistas. Pero habrá sorpresas. ¿Qué hará Sánchez si Puigdemont proclama la independencia desde el balcón del Palau de la Generalitat?