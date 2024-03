Negociar los presupuestos… de 2023

Si esto no es degradación a velocidad de crucero, y aumentando, se le parece mucho. Está el caso de una ministra de Hacienda –y vicesecretaria general del PSOE– que comenta información fiscal de un sujeto remitiéndose a noticias aparecidas en los periódicos, pero que realmente no se comenzaron a publicar hasta tres horas más tarde. O el asombro ante un fiscal general del Estado que dio orden en la tarde del jueves a la Fiscalía Provincial de Madrid para que, a través de un comunicado, desvelara las conversaciones mantenidas entre la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, ejercida por al abogado Carlos Neira, y el fiscal encargado del asunto, Julián Salto. «¿De quién depende la Fiscalía General del Estado?», preguntó una vez Pedro Sánchez cuando fue candidato presidencial. «Pues eso». El Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación de Fiscales han exigido más información pero con la ya existente han calificado como «extremadamente grave» esta filtración intencionada con el objetivo de koldonizar a Ayuso hasta que nos distraigamos de las andanzas de Koldo García y sus compinches y sus colaboradores, quizás jurídicamente inatacables, pero políticamente necesarios.

Lo más importante, a corto plazo, es la decisión de Sánchez de prorrogar los presupuestos generales del Estado hasta finales de año. La primera prórroga, que empezó a correr el uno de enero, es automática; la de ahora parte de la decisión política del presidente y debe sustanciarse en un decreto. Sánchez renuncia a confeccionar los presupuestos para no arriesgarse a una negociación sumamente incierta en la que JxC y ERC, envueltos en campaña electoral, le hubieran martirizado hasta –muy probablemente– naufragar en el intento. También es una decisión política del líder socialista la de no dirigirse, por supuesto, al Partido Popular: eso entraría en contradicción con su estrategia de poder durante cinco años. Ha prorrogado los presupuestos con su habitual desenvoltura, como un tenista le da un raquetazo a una bola perdida antes de irse a tomar una cerveza. Rápidamente los socialistas han reducido la prórroga casi a una anécdota, apresurándose a recordar que Mariano Rajoy gobernó dos años y medio con unos presupuestos prorrogados. Lo que no recuerdan son las furibundas críticas y descalificaciones punzantes que le dedicaron, muy acertadamente. Porque el Gobierno tiene la obligación constitucional de presentar un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y eso significa un mandato constitucional tan pleno e indivisible como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es de una sinvergüencería extraordinaria tratar la prórroga como un asuntillo burocrático menor. Los presupuestos no solo son el instrumento indispensable para desarrollar un programa político y establecer objetivos y prioridades. También resulta información imprescindible para la oposición, las Cortes y toda la sociedad civil a fin de conocer y analizar el horizonte político del Gobierno.

Pues bien: el Gobierno tendrá los presupuestos de 2023 pero deberá negociar igualmente. Porque su continuidad afectará a todas las haciendas autonómicas. En Canarias un primer cálculo establece que se dejarán de ingresar 168 millones de euros a través de las transferencias previstas, por no hablar de los compromisos de la agenda canaria. En el mejor de los casos se cubrirán en un 60% las inversiones y transferencias a los que se comprometió el Gobierno central. A Sánchez solo le queda mover partidas y firmar decretos con créditos extraordinarios, pero todos los gobiernos del mercado persa autonómico pedirán lo suyo, y si las urnas en Cataluña permiten un gobierno independentista las exigencias serán muy duras. Si nos gobernaran personas responsables toda esta calamitosa y degradante situación debería llevar a unas elecciones generales anticipadas coincidiendo con las europeas. Pero tranquilos: no es el caso.