Para las Chacaritas sin la Dependencia

Una persona fallece cada cuatro horas en Canarias en la lista de espera de la Dependencia. Falta decir que muere en soledad, quizás con hambre, sin nadie que la lleve al baño y esperando una llamada de teléfono del funcionario que comprobará por segunda o tercera vez que su proceso degenerativo está a punto de reventar. En esta escombrera nacional, donde hunos y hotros no paran de bañarse en su honradez, la Diputación del Común se erige como una institución de pureza prístina, si se me permite dicha cursilada, nada ajena a la semántica que rodea a la inmediata Semana Santa y sus devociones. Rafael Yanes Mesa, el defensor de los isleños, ha entregado una vez más a la presidenta del Parlamento regional su informe anual, creyendo que los electos tienen ahora cabeza para pensar sobre los problemas de los canarios. De hecho, el expediente mete el dedo en la misma llaga sangrante y supurante: la insoportable tardanza para cerrar las peticiones para adquirir el estatuto de dependiente. Mejoramos, pero al mismo nivel que el caminar de un caracol baboso, bajo la cortedad de unos presupuestos justísimos para la política social, insuficientes para resolver esta y otras ayudas económicas. Nada menos que 2.300 personas se fueron para las Chacaritas con la misma tristeza del coronel Aureliano Buendía, que murió en Aracataca sin tener en sus manos la carta que le reconocía la pensión correspondiente a su carrera militar. Resulta inadmisible esta incapacidad gubernamental para aplicar la ley, ni tampoco que año tras año se activen justificaciones y acciones varias que al final no resultan. El informe denuncia de la Diputación del Común, su entrega a la Cámara, forma parte del ritual del engranaje político. Y también lo es que los responsables reflejados en su literatura y estadísticas se lo pasen por sus santas y blandas partes sin sentirse aludidos. Pero no menos llamativo es que los afectados por este bananerismo acepten tanto cañonazo contra la vida de las personas, la estabilidad familiar, la dignidad, la salud, los cuidados... Es imposible aceptar tanto conformismo.

