Más de lo mismo: ¿otra guerra mundial?

Hoy en día no hay current news papers (impresos o meramente digitales) que no auspicien, no insinúen, o simplemente no aseveren que este mismo año en curso, o en otro próximo, podamos encontrarnos en un viacrucis prebélico inmediato en su desencadenamiento y a escala planetaria.

Las dos guerras mundiales desatadas entre las décadas de 1910 y 1940 vinieron a desmoronar sin ambages los anhelos de paz y concordia que la Sociedad de Naciones trajo consigo en el bolsillo y que el presidente estadounidense Woodrow Wilson y los buenos europeos corearon con fervor, desde que se celebró la Paz de París a caballo entre 1919 y 1920 para tejer una red securitaria por cuya aplicación velaría la Sociedad de Naciones.

No obstante los varios llamamientos a un orden mundial de intereses, gobernado por el principio del entendimiento diplomático entre las cancillerías de las potencias (grandes, medianas y pequeñas) constituyentes del sistema internacional de Entreguerras, alguna que otra «sombra de duda» sobre la duración de ese sistema internacional comenzó paso a paso a agigantar su proyección. Primero sobre la belicosa Europa de los años 30 hasta sobredimensionar, ¡cómo no!, la amenaza de otra guerra mundial, liderada por los sempiternos «cuatro jinetes del apocalipsis», del que algo nos relató Blasco Ibáñez.

El asalto final al equilibro elaborado en Versalles, luego de la crisis de septiembre de 1938, que se desencadenó furtivamente en Munich, sobrevendría cuando las 53 divisiones de las fuerzas armadas del Tercer Reich cruzaron la frontera de Polonia (1939) sin previa declaración de guerra. Sabemos que Francia y Gran Bretaña pidieron a Berlín el repliegue inmediato de todas sus divisiones. También sabemos por estricta referencia archivística que, al no haber recibido el secretario británico de Asuntos Exteriores ninguna notificación procedente de su homólogo alemán, el Gobierno de Londres tuvo que notificar al sistema internacional de entonces que, a partir del 3 de septiembre del aquel año en curso (1939), el Gobierno de Gran Bretaña y el Imperio mismo habían entrado en guerra con el Tercer Reich. Es decir, que la «sombra de una duda» que, desde el arranque los años 30 había iniciado el alargamiento gradual de su tenebrosa proyección, concluiría por envolver en «sangre, sudor y lágrimas» a gran parte del Viejo Mundo y no menor parte del hemisferio asiático, así como a cuantos mares y espacios aéreos fueron sucumbiendo a la ley del estremecedor adagio: «Homo homini lupus est».