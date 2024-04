Ángel Víctor Torres no habló con Koldo García –el conseguidor– para la contratación de un suministro de mascarillas a cargo de la empresa Soluciones de Gestión. No es solo que Torres lo asegurase con rotundidad ayer en la comisión de investigación del Senado, es que el mismo Koldo García decidió enmendar declaraciones anteriores y precisó que había hablado con Torres, sí, pero antes de que fuera presidente del Gobierno de Canarias. Los que están empeñados en presentarlo como uno de los actores de los casos de corrupción en el Servicio Canario de Salud durante los peores meses de la pandemia, en la primavera y verano de 2020, pinchan en hueso. El expresidente del Gobierno no estuvo en esos pútridos tejemanejes.

Ahora bien, una comisión parlamentaria de investigación no es una entidad judicial y, en realidad, difícilmente podrá disponer ahora mismo de información válida para establecer la existencia de ilícitos penales, civiles o mercantiles. No es propiamente su labor. El auténtico y legítimo objetivo de una comisión parlamentaria de investigación consiste en dilucidar si existen o no responsabilidades políticas respecto a los delitos que haya podido identificar la autoridad judicial.

¿Quién es el responsable de lo ocurrido en esos meses en las contrataciones de material sanitario del SCS? Porque, sencillamente, debe responsabilizarse alguien políticamente por acción o por omisión. La administración pública ha sido saqueada. No fueron los funcionarios los que decidieron contratar a este o aquel. Es pueril defender que ningún responsable político en el SCS, en la Consejería de Sanidad o en el Gobierno autónomo validaba –o al menos conocía– las operaciones contractuales. El desmentido de Koldo García fue parcial. No había hablado sobre la contratación con el presidente Torres, pero sí «con personas de su equipo».

Lo curioso es que Torres reconoce ahora lo mismo. ¿Podrían ser tan amables, uno u otro, de indicar a qué equipo se refieren? ¿Quizás a los altos cargos de Presidencia del Gobierno? ¿No era por entonces el viceconsejero de Presidencia, simultáneamente y con carácter provisional, el director del Servicio Canario de Salud? Antonio Olivera lo fue, efectivamente, y en su periodo al cargo del SCS, más concretamente en abril, se contrató a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, la compra de mascarillas por valor de 4,7 millones de euros.

Pero los socialistas canarios han decidido enrocarse. Nadie tiene responsabilidad política alguna en lo ocurrido en las diversas operaciones fraudulentas desarrolladas en la sanidad pública. En un país más o menos civilizado Olivera hubiera ya dimitido como jefe del gabinete del ministro Torres. Pero solo se escucha el silencio y se considera que con entregar la cabeza o el cabezón de Conrado Domínguez ya se ha cumplido.

El segundo de los objetivos de una comisión de investigación es reunir, comprobar y finalmente sistematizar toda la información de la que se pueda disponer para procurar que no se repitan las circunstancias que la han llevado a ser necesaria. En este aspecto Torres o alguien de su equipo podía empezar por entregar la relación de los componentes del conocido como comité de emergencia sanitaria porque aunque parezca que fue una réplica del consejero de gobierno, también participaron en el mismo diputados y funcionarios técnicos.

Y que se contesten a sencillas preguntas. ¿Por qué no se constituyó ese comité legalmente, porque no existe una puñetera acta de cualquier de sus reuniones, qué decisiones se tomaron por el mismo y cuáles eran los temas de debate, qué valor instrumental tenía esa secretísima asamblea de notables? «Solo vivíamos para gestionar la terrible sanitaria y salvar vidas», ha repetido varias veces Torres con su incontrolable tendencia a la grandilocuencia. Solo tenían ojos para la pandemia, pero ninguna preocupación hacia la legalidad de los contratos. Pero si solo se ocupaban de eso, ¿cómo no se ocupaban de todo eso? Nadie cree seriamente en una conspiración delictiva en el entorno de Torres. Pero, ¿incapacidad, negligencia, torpeza, aventurismo? Por supuesto. Los indicios son abrumadores.

