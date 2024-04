Amigo y testaferro, una bicefalia

Un amigo de la infancia de Eduardo Zaplana reconoció ante el magistrado que había sido el testaferro del exministro popular, que en un momento dado de sus correrías corruptas le pidió que se prestara a ser la cabeza visible de una sociedad creada para colocar dinero en Luxemburgo. El testaferro es un género que me parece literariamente potable: hombres de paja que ni preguntan ni se les ocurre la traición. A la vista del dinámico segmento de las comisiones irregulares, el sector está en auge y ha engordado hasta límites insuperables. Los investigadores se encuentran con ferreteros de un pueblo perdido de Andalucía, una discreta prostituta, un mecánico analfabeto, un alto ejecutivo y hasta con un espía como Francisco Paesa, que dejó este mundo (o eso se dice) sin dar pista alguna sobre la pasta de Roldán. Todos ellos tienen su mecanismo motivador. Haría falta ser un Pérez Galdós o un Balzac para aplicar un solemne bisturí social que desvele los hilos que unen al trapicheador con el testaferro. El resultado final es más fructífero si el segundo es capaz de explicar por qué se apuntó a ello, aparte de los beneficios que le pudiese reportar la operación. El de Zaplana dijo sentir sobre su espalda la traición de un amigo, aunque hasta se prestó para ir en un avión privado al paraíso fiscal. Hay testaferros que no saben ni que lo son, y que flipan tras ser localizados por un periodista que les da la noticia de que tienen 200 millones a su nombre. Mientras ordeña una vaca, por ejemplo, hace memoria y recuerda los papeles que firmó una década atrás en un rascacielos de Madrid, al que lo llevó un sobrino del dueño de las tierras, todo muy igual a los señores con sus siervos. Si como en el caso del exministro del predominante Aznar hay un careo, lo negarán todo. Zaplana aseguró una y otra vez que no tenía ni había tenido un vellón de oro fuera del país, pese al relato pormenorizado de la fuga de capitales por parte del que fue su testaferro a lo largo de años. Cualquier sabueso daría lo que fuese por uno dolorido, vejado, humillado y propenso a las deslealtades.

