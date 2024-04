La primavera, la sangre altera

Los jóvenes luchan por una acción contra el cambio climático / Agencias

La eterna primavera canaria con salidas del casi todos los días del año y que, a causa del cambio climático aparezca en primavera un brochazo de nieve en la cresta nevada del Teide y otras cumbres isleñas puede ser un antídoto contra la llamada astenia primaveral a gran parte de la población de las Islas. Los canarios y residentes en las Islas pueden tomar su ración diaria de vitamina gracias al astro rey. Sin embargo, no deja de influir en la gente que llega a percibir, aunque sea en sugestión, que algo cambia en el organismo y el ánimo.

La razón médico-psicológica apunta a las hormonas. La melatonina, que provoca ciertas alteraciones en el comportamiento relacionadas con las emociones, el apetito y el sueño. Para combatir este desajuste, real o supuesto, surge una pila de recetas de complejos vitamínicos, el ginseng, la jalea real y otros compuestos que se muestran en lugares destacados de los anaqueles de las farmacias, parafarmacias y herbolarios. Lo cierto es que no existe evidencia científica que avale el consumo arbitrario de vitaminas, a no ser que lo prescriba el médico tal como lo pueda hacer en cualquier otra época del año. Como tampoco se ha comprobado el rebrote de las úlceras gástricas en primavera u otoño en cuya causa o recidiva, afirman los especialistas, interactúan factores hereditarios, genéticos y ambientales. Los únicos males probados, a consecuencia de la primavera, son los derivados del polen de las gramíneas y el desajuste pasajero que, en ciertas anchuras de los dos hemisferios, afecta a los ritmos circadianos por la aparición del buen tiempo o el cambio de la hora. Como consecuencia de una mayor cantidad de luz en el ambiente, sobre todo en los países fríos, el cerebro produce mayor cantidad de dopamina, norepinefrina y oxitocina con lo que se despierta el apetito sexual y aumenta el nivel de actividad general del organismo. En regiones de fríos invernales su gente percibe la luz de primavera de tal forma que la desaparición de las bajas temperaturas y la mayor fuerza y presencia de la luz solar invita a salir a la calle, a relacionarse unos con los otros y las otras, con lo que crece el poder de seducción entre las parejas. De ahí que exista la idea de que la gente se vuelve más enamoradiza. Referencias a la hermosa estación, loada por poetas, cantores, pintores y músicos que son una alegoría al júbilo y al amor. Ya lo dijo el poeta griego Hesíodo, en el siglo VI a. de C., en su obra Los Trabajos y los días al escribir: «Cuando florece el cardo y canta la cigarra, posada en un árbol, su armoniosa canción agitando las alas, en los ardorosos días del estío, es excelente el vino y gordas están las cabras: las mujeres se muestran más lascivas y los hombres flojos y distraídos...». Me recuerda a los días primaverales en la Universidad complutense de Madrid en los que los estudiantes, con libros y apuntes a un lado, livianos, ellas y ellos, de ropas de invierno, acariciados por un sol nada inclemente, retozaban en el campus reventado de verde y flores succionadas por abejas en busca del polen. Mientras, al caer la tarde, entre los parterres, los chopos de los parques, las parejas se atornillaban a besos que se prolongaban hasta que el canto de las cigarras avisaba que llegaba la hora de la retirada para tomar unos vinos, antes de la cena, o porque los guardias comenzaban su centello fisgón de linternas a través de los setos. Ambiente propicio para que hierva, en toda su intensidad la química del amor. Temperaturas más cálidas favorecen una mayor posibilidad de encuentros y la ligereza de ropas, parece que predisponen a mujeres y hombres a prometerse, con mayor vehemencia, amores inquebrantables que en otras épocas del año. Encuestas realizadas en países del norte y centro de Europa hablan de que el 28% de los encuestados opina que la primavera es la mejor estación para iniciar una relación amorosa, el 44% asocian amor con primavera y el 28% restante afirman haberse enamorado en esta época del año. Otros datos dicen que aumenta el número de parejas que deciden vivir juntos o formar un hogar. Alguien diría que emulan a las aves que, también, en primavera, se ocupan de hacer los nidos donde, al finalizar el invierno alimentan y cobijar a sus crías. Nada probable, en este tiempo en ciertas latitudes de Canarias, donde uno de los principales eslóganes y atractivos turísticos, durante todo el año, es el ser «lugar de la eterna primavera» que lleva a que gente venida del frío, sufridora de seis meses o más de semioscuridad, cambien su piel del color de la leche por uno de rosa intenso que requiera consulta al dermatólogo al llegar a sus países de origen. Tal coyuntura, estacional o climatológica, en unos u otros lugares, no impedirá que las hormonas se agiten como nunca y jóvenes y no tan jóvenes revivan las aventuras de Cupido. Momento también para, en un trance de arrobo, decirle a alguien a quien se quiere, una de las más bellas poesías dedicadas a la primavera escrita por Bécquer: «Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales, jugando llamarán; pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar; aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas... ¡no volverán!».